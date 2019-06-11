6 yıldır sahte kimlikle çalışan cinayet şüphelisi yakalandı

BİLECİK (İHA) – "Kasten adam öldürmek" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olarak aranan şüpheli, Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ ilinde 2013 yılında işlediği kasten adam öldürmek suçundan 10 yıl hüküm giyen U.K.(28), Bozüyük çevre yolu kenarındaki bir işletmede sahte kimlikle çalışırken yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin dikkati sayesinde şüpheli şahıs hakkında inceleme yapıldı ve gerçek kimliği ortaya çıktı. Kasten adam öldürme suçundan arandığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan U.K. Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA