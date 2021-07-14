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  3. 6 yıllık ilişkisi biten Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk ile tatile çıktı! Keyifsiz hali gözlerden kaçmadı

6 yıllık ilişkisi biten Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk ile tatile çıktı! Keyifsiz hali gözlerden kaçmadı

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin 6 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Bige Önal ile ayrıldıkları iddia edildi. Bu haberlerin üzerine İynemli, Engin Öztürk ile gittiği Çeşme tatilinde keyifsiz halde objektiflere yakalandı.

6 yıllık ilişkisi biten Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk ile tatile çıktı! Keyifsiz hali gözlerden kaçmadı

Final yapan Çukur dizisinin yıldız oyuncusu Aras Bulut İynemli, 6 yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Bige Önal ile ayrıldıkları haberlerinin ardından Çeşme’de bir beach'te yakın dostu Engin Öztürk ile denize girerken görüldü.

"MORALİ BOZUK"

Uzun süredir birlikte olduğu Bige Önal'dan ayrılmasının ardından geçtiğimiz gün Çeşme'de denize girerken görüntülenen İynemli'nin oldukça keyifsiz olduğu dikkatlerden kaçmadı.

6 yıllık ilişkisi biten Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk ile tatile çıktı! Keyifsiz hali gözlerden kaçmadı

Gazetecilerin kendisini çektiğini fark eden oyuncu denizden çıkarak locasına geçti. Akşam saatlerinde ise beach'ten yine beraber ayrılan iki arkadaş araçlarına binerek mekandan uzaklaştılar.

"GÖRÜŞEMİYORUZ"

Geçtiğimiz aylarda alışveriş yaparken görüntülenen Bige Önal, "Aras, çok yoğun çalışıyor, o yüzden görüşemiyoruz. Ama ilişkimiz güzel gidiyor." demişti.

6 yıllık ilişkisi biten Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk ile tatile çıktı! Keyifsiz hali gözlerden kaçmadı

Mesleki anlamda birbirlerine çok yardım ettiklerini dile getiren Önal,  "Kameraların fazla olduğu medyatik yerlerden uzak durmaya çalışıyoruz" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

EVLİLİK SORUSU KIZDIRMIŞTI

Evlilik sorularından sıkıldığını belirten oyuncu, "Sürekli aynı soruyu soruyorsunuz ve aynı cevabı alıyorsunuz. Lütfen bir daha sormayın" demişti.

6 yıllık ilişkisi biten Aras Bulut İynemli, Engin Öztürk ile tatile çıktı! Keyifsiz hali gözlerden kaçmadı

{TITLE_STRIP}Aras Bulut İynemli - Bige Önal ayrıldı mı, ilişkileri bitti mi? Aras Bulut İynemli ve Bige Önal neden ayrıldı?

 

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