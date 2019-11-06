60. Başkanlar Konseyi İstanbul, Pendik’te yapılacak

Avrasya Gazeteciler Derneğinin yaptığı organizasyonda Türkiye Gazeteciler Federasyonu’ nun 60. Başkanlar Konseyi Pendik Green Park Otelde gerçekleşecek.

İlk Defa İstanbul’da düzenlenecek olan Türkiye gazeteciler Fedarasyonu 60. Başkanlar Konseyine Türkiye’nin çeşitli illerinden yüze yakın yazılı ve görsel basının dernek başkanları bir araya gelecek.

60. Başkanlar Konseyi toplantısı ile ilgili kısa bir açıklama yapan Avrasya Gazeteciler Dernek Başkanı Oğuzhan Bayrak “Türkiye Gazeteciler Cemiyetinin 60. Başkanlar toplantısında Ülkemizin çeşitli illerinden gelecek olan yüze yakın meslektaşlarımı İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bu toplantının diğer bir güzel yanı ise İstanbul’da ilk defa olması. Türkiye Gazeteciler Federasyonu 60. Başkanlar toplantısı 8 Kasım Cuma günü başlayacak 10 Kasım Pazar günü son bulacaktır. Bu süre içerisinde Panel, söyleşi, mesleki çalışmalar toplantıları ve başkanlar konsey toplantıları ile birlikte Marina, Akvaryum ve İstanbul’un incisi Boğaz Gezisi yatla yapılacaktır.” dedi.