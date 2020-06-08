60 bin peso kaç TL eder? Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020'de bu akşam Kırmızı ve Mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kazanan takımın; spor arabalar ile Santo Domingo'ya gidip 60.000 peso değerinde alışveriş yapmaya hak kazanacağı açıklandı. Survivor 2020'de bu akşam ödül oyununun kazananı belli oldu. Birçok internet kullanıcısı hem Survivor'a hem de konuya ilişkin arama yapıyor. Peki 60 bin peso kaç TL eder? 1 peso kaç Türk Lirası? Ayrıntılar haberimizde...

60 BİN PESO KAÇ TL EDER?

Peso İspanya kökenli para biriminin ismidir. Peso, çok sayıda İspanya eski kolonisi ülkesinin para birimidir. Peso ülke ülke farklılık göstermektedir.

1 Dominik Pesosu = 0,12 TL

60.000 Dominik Pesosu = 7.095,34 TL

Peso (İsp: ağırlık), aslen İspanya kökenli bir para biriminin ismidir ve bugün birçok eski İspanyol kolonisi ülkenin para birimidir.

Dolar simgesi ($) ilk önce İspanyol-Meksikan Pesosu için geçerliyken sonrasında Amerikan doları için de kullanılmıştır. Bugün ($) işareti tüm Dolar veya Peso olarak isimlendirilen para birimleri için evrensel birim sembolü olarak kullanılmaktadır.

Peso, uluslararası alanda çok önemli bir para birimidir. İspanya’da ortaya çıkan para birimi, İspanya’nın eski sömürge ülkelerinde kullanılmaktadır.

Şu an için peso kullanan 8 ülke bulunuyor. Bunlar; Şili , Arjantin , Kolombiya , Küba , Meksika, Dominik Cumhuriyeti , Uruguay ve Filipinler'dir.

Her ülkenin kendi pezosu vardır; Kolombiya Pezosu, Şili Pezosu… gibi.

Geçmişte 14 ülke Peso kullanmaktayken, günümüzde yalnızca 8 ülke kullanmaktadır. Geçmişte Peso kullanan ülkeler arasında; İspanya, Porto Riko, Kosta Rika, Ekvator Ginesi ve El Salvador gibi ülkeler bulunuyordu.

Para birimleri

Arjantin Pesosu, Arjantin

Şili Pesosu, Şili

Kolombiya Pesosu, Kolombiya

Küba Pesosu ve Peso convertible, Küba

Dominik Pesosu, Dominik Cumhuriyeti

Meksika Pesosu, Meksika

Filipinler Pesosu, Filipinler

Uruguay Pesosu, Uruguay

SURVİVOR 2020 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 8 HAZİRAN PAZARTESİ

Survivor 2020'de Kırmızı ve Mavi takım, araba ile önce Dominik başkentine 60.000 peso değerinde alışverişe daha sonra lüks otelde eğlenme, yemek ve bir gün kalma ödülü için karşı karşıya geldi.

Ödül oyununu 10'a 2 skorla kırmızı takım kazandı.

KIRMIZI TAKIM

SERCAN

ELİF

BERKAN

YUNUS EMRE

BARIŞ MURAT YAĞCI

MAVİ TAKIM

CEMAL CAN

NİSA

YASİN

ARDAHAN

EVRİM

SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020 yarışması, TV8'de her akşam ekranlarda.

SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN?

Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?

Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.