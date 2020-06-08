60 bin peso kaç TL eder? 1 peso kaç Türk Lirası?
60 bin peso kaç TL eder? Survivor'da bu akşam Kırmızı ve Mavi takım ödül oyunu için yarıştı. Spor arabalar ile Santo Domingo'ya gidip 60.000 peso değerinde alışveriş yapma ödüllü oyun nedeniyle birçok kişi internette konuya ilişkin arama yapıyor. Peki 60 bin peso kaç TL eder? 1 peso kaç Türk Lirası? İşte detaylar.
60 bin peso kaç TL eder? Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020'de bu akşam Kırmızı ve Mavi takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Ödül oyununu kazanan takımın; spor arabalar ile Santo Domingo'ya gidip 60.000 peso değerinde alışveriş yapmaya hak kazanacağı açıklandı. Survivor 2020'de bu akşam ödül oyununun kazananı belli oldu. Birçok internet kullanıcısı hem Survivor'a hem de konuya ilişkin arama yapıyor. Peki 60 bin peso kaç TL eder? 1 peso kaç Türk Lirası? Ayrıntılar haberimizde...
60 BİN PESO KAÇ TL EDER?
Peso İspanya kökenli para biriminin ismidir. Peso, çok sayıda İspanya eski kolonisi ülkesinin para birimidir. Peso ülke ülke farklılık göstermektedir.
1 Dominik Pesosu = 0,12 TL
60.000 Dominik Pesosu = 7.095,34 TL
Peso (İsp: ağırlık), aslen İspanya kökenli bir para biriminin ismidir ve bugün birçok eski İspanyol kolonisi ülkenin para birimidir.
Dolar simgesi ($) ilk önce İspanyol-Meksikan Pesosu için geçerliyken sonrasında Amerikan doları için de kullanılmıştır. Bugün ($) işareti tüm Dolar veya Peso olarak isimlendirilen para birimleri için evrensel birim sembolü olarak kullanılmaktadır.
Peso, uluslararası alanda çok önemli bir para birimidir. İspanya’da ortaya çıkan para birimi, İspanya’nın eski sömürge ülkelerinde kullanılmaktadır.
Şu an için peso kullanan 8 ülke bulunuyor. Bunlar; Şili , Arjantin , Kolombiya , Küba , Meksika, Dominik Cumhuriyeti , Uruguay ve Filipinler'dir.
Her ülkenin kendi pezosu vardır; Kolombiya Pezosu, Şili Pezosu… gibi.
Geçmişte 14 ülke Peso kullanmaktayken, günümüzde yalnızca 8 ülke kullanmaktadır. Geçmişte Peso kullanan ülkeler arasında; İspanya, Porto Riko, Kosta Rika, Ekvator Ginesi ve El Salvador gibi ülkeler bulunuyordu.
Para birimleri
Arjantin Pesosu, Arjantin
Şili Pesosu, Şili
Kolombiya Pesosu, Kolombiya
Küba Pesosu ve Peso convertible, Küba
Dominik Pesosu, Dominik Cumhuriyeti
Meksika Pesosu, Meksika
Filipinler Pesosu, Filipinler
Uruguay Pesosu, Uruguay
SURVİVOR 2020 ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? 8 HAZİRAN PAZARTESİ
Survivor 2020'de Kırmızı ve Mavi takım, araba ile önce Dominik başkentine 60.000 peso değerinde alışverişe daha sonra lüks otelde eğlenme, yemek ve bir gün kalma ödülü için karşı karşıya geldi.
Ödül oyununu 10'a 2 skorla kırmızı takım kazandı.
KIRMIZI TAKIM
SERCAN
ELİF
BERKAN
YUNUS EMRE
BARIŞ MURAT YAĞCI
MAVİ TAKIM
CEMAL CAN
NİSA
YASİN
ARDAHAN
EVRİM
SURVİVOR 2020 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Acun Ilıcalı, TV8 ekranında bugün yayınlanan Survivor Panorama programında yarışmanın hangi günler, haftada kaç gün ekranda olacağını açıkladı. Survivor 2020 yarışması, TV8'de her akşam ekranlarda.
SURVİVOR 2020 ELEME HANGİ GÜN?
Dominik'te zorlu bir beş ayın geçeceği Survivor 2020'de her hafta Salı günleri bir kişi adaya veda edecek.
SURVİVOR 2020'NİN BÜYÜK FİNALİ NE ZAMAN OLACAK?
Acun Ilıcalı, Survivor Panorama'da final ne zaman sorusuna da cevap verdi. Kesin olarak bir tarih vermese de tahmini olarak Surivor 2020 finali Temmuz 1 veya 2'sinde olacak. Geçen sene olduğu gibi Survivor finali yine Bodrum'da yapılabilir.
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