60 bin TL sahte para ile yakalanan kalpazanlara ceza yağdı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonda 60 bin 500 TL sahte parayı piyasaya süren ve bu suçtan yargılanan 2'si tutuklu 4 sanığa toplam 22 yıl hapis, 185 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kentte meydana gelen parada sahtecilik suçuna yönelik vatandaşlardan Kayseri genelinde artan mağduriyet ve şikayetler sonucu şüpheli şahıslara soruşturma başlattı.

Yaklaşık 3 aydır yürütülmekte olan teknik ve fiziki takipli çalışmalar kapsamında şüphelilerin İzmir ilinden getirip, Kayseri'de piyasaya sürmeye çalıştıkları 19 adet 200 TL, 567 adet 100 TL olmak üzere 60 bin 500 TL sahte para ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 14 adet mermi 6 ayrı operasyonda ele geçirildi. Şüphelilerden A.Ç. ve Ö.D. isimli şahıslar tutuklanırken, dün sabah erken saatlerde Kayseri ve İzmir illerinde Şube Müdürlüğü'nce yapılan eş zamanlı operasyonda daha önceden belirlenen adreslerde arama yapılarak S.T. isimli şahıs İzmir ilinde M.D., F.H., E.G. isimli şahıslar ise Kayseri'de gözaltına alındı. E.G. isimli şüpheli ise arama çalışmalarının halen devam ettiği öğrenildi.

Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden F.H.'nin işlemler sonrası gönderildiği öğrenildi. Şüphelilerden M.D., E.G. ve İzmir'de yakalanan S.T. Emniyet'teki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. S.T. ile M.D. tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar S.T., M.D. ile tutuksuz sanık E.G. ve avukatlar duruşmaya gelirken, tutuksuz sanık A.Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Karar verileceği uyarısı ile son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılan suçu kabul etmediklerini söylediler.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar S.T.'ye "parada sahtecilik" suçundan 8 yıl hapis, 80 bin TL adli para cezası, M.D.'ye aynı suçtan 7 yıl hapis, 60 bin TL adli para cezası, tutuksuz sanıklar E.G.'ye 4 yıl hapis, 30 bin TL para cezası, A.Ç.'ye de 3 yıl hapis, 15 bin TL adli para cezası olmak üzere 4 sanığa toplam 22 yıl hapis, 185 bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme, ayrıca tutuklu sanıklar S.T. ve M.D.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA