Ülke genelinde 4-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen "Sokakta Satranç Var" projesi çerçevesinde etkinlikleri yapıldı. Hedeflerin satrancın her yerde oynanabileceğini göstermek olan yaklaşık 60 Marmarisli minik satranç ustaları parkta yerlere oturup satranç oynadı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl 9.'su düzenlenen "Sokakta Satranç var" projesi etkinlikleri Marmaris'te bir satranç akademisi tarafından gerçekleştirildi. Minikler eğitmenleri ve aileleri ile birlikte önce Atatürk Meydanı'na gelerek saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nı okudu. Sonrasında yanlarında getirdikleri satrançları saman iskelesinde bulunan çocuk parkının çimlerine sererek kıyasıya rekabet etti. Satranç Eğitmeni Berna Doğan, yaptığı açıklamada, "Bugün burada bütün Marmarisli çocuklarımızla birlikle satrancın her yerde olduğunun mesajını vermek için birleştik. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanımız Gülkız Tülay vesilesiyle başlayan ve bugün dokuzuncu yılını gerçekleştirmiş olduğumuz "Sokakta Satranç Var" projesiyle çocuklarımız burada hep birlikte satranç oynuyorlar" dedi.

Satranç eğitmeni Cemal Doğan ise 7'den 70'e herkesi satranç oynamaya davet ettiğini belirterek, "Herkesin fazlasıyla rahat rahat oynayabileceği, herkesin birbirine rakip olabileceği bir spor. Şu anda burada yaklaşık 60 tane öğrencimiz var. Dışarıdan gelen öğrencimiz de var. Biz akademik olarak öğrencilerimizi Türkiye Şampiyonası'na hazırlıyoruz. Özellikle 14 sporcumuz sürekli olarak madalya alan belli bir yolu kat etmiş olan öğrencilerimiz ve kısmet olursa Marmaris'in adını Türkiye Şampiyonası'nda duyuracağız. Berna hocamızın daha önce Adana'da yapmış olduğu gibi burada da Marmaris'te de milli takım havuzuna sporcular yetiştirmeyi başaracağız. Bu yolda ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

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Svetlana Malina, 10 yaşındaki kızının satranç oynaması ile ilgili olarak, "Kızım dört ay önce sıfırdan satranç oynamaya başladı ve çok sevdi. Çocukların zeka gelişimi için çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bir anne olarak kızımın Türkiye şampiyonu olmasını istiyorum" diye konuştu.

5 buçuk yaşında satranca başlayıp bir yılda 5 kupa alan şampiyon Uras Yeşil'in annesi Beyhan Yeşil de, "Ben satrancı oğlumla birlikte öğrendim. 1 buçuk yıldan bu yana satrançla ilgileniyor. Muğla'da turnuvalara katılıp hep ilk üçte yer aldı. Biz de evde onunla satranç videoları izliyoruz, beraber oynuyoruz" diyerek oğullarına sonuna kadar destek olacaklarını ve hedeflerinin milli takıma girmesi olduğunu belirtti.

Profesyonel olarak 6 aydır satranç oynadığını belirten 10 yaşındaki Mustafa Gürdal ise, "Daha önceden satrancı biliyordum ama şimdi profesyonelim. Hedefim milli takım oyuncusu olmak" diyerek siyahla başlayanların Fransız stilinden uzak durması tüyosunu verdi.

En küçük yaşta olmasına rağmen en çok kupa alan satranç sporcusu Uras Yeşil de, "7 yaşındayım, satrancı ve yarışmalara katılmayı çok seviyorum. Satrancı herkese sevdirmek için sokakta satranç etkinliğine katıldım. 5 tane kupam var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)