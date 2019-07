60. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği başladı

60. Uluslararası Nasreddin Hoca Şenliği, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun'un Akşehir Çayı'nda oluşturulan platformda maya çalmasıyla başladı.

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen şenlik, temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun'un protokol tarafından programa davet edilmesiyle başladı. Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nden çıkan, temsili hoca burada yaptığı konuşmada, "Lütfen beni senede bir hatırlamayınız, her zaman hatırlayınız, güzellikle, muhabbetle, hoşgörüyle hatırlayınız. Aranızdan selamı eksik etmeyiniz, o bizi biraz daha birbirimize yaklaştıracaktır. İnşallah dolar 1 lira olacak. Akşehirspor Süper Lig'e çıkacak. Bu meydanda üniversite sınavına giren kim varsa sınavı kazanacak. Bu meydanda evlenmek isteyen kim varsa evlenecek. Kaynana dilinden çeken gelinler varsa o dilden kurtulacak" diyerek temennilerini sıraladıktan sonra eşeğine ters binerek kortej eşliğinde Nasreddin Hoca Meydanı'na yürüdü. Burada Akşehir Çayı'nda oluşturulan platform üzerinde maya çalma merasimi yapıldı.

İlk olarak yoğurt mayalayan temsili Nasreddin Hoca Şoray Uzun, kendisinin 6 kuşak öncesinden Akşehirli olduğunu, dedelerinin buradan Bulgaristan'a göç ettiklerini, orada Ruşçuk sancağında Hoca Nasreddin köyü adı altında bir köy kurduklarını belirterek, 6 kuşak sonra ünlü bir Akşehirlinin Nasreddin Hoca'yı canlandırdığını ifade etti. Temsili Hoca Uzun, "Hoca Sivrihisar'da doğmuştur ama özbeöz Akşehirlidir ve hep Akşehirli kalacaktır" dedi. Temsili hocanın ardından Bakan Murat Kurum ve diğer protokol mensupları da yoğurt mayaladı. Maya çalma programının ardından Nasreddin Hoca Meydanı'ndaki şenlik açılış törenine geçildi.

"Atalarımızın bize bıraktığı değerleri gelecek nesillere aktarma gibi bir sorumluluğumuz var"

Törende konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Nasreddin Hocamızı hayırla yad ediyorum. Şenliğimizi, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmamıza önemli bir misyon yüklediğini altını çizerek belirtmek istiyorum. Atalarımızın bize bıraktığı değerleri de gelecek nesillere aktarma gibi bir sorumluluğumuz var. Birlik ve beraberliğimize de önemli katkılar sunmaktadır. Anadolu'nun irfanının en güzel örneklerinden biri hocamız Nasreddin Hoca'dır. O, 700 yılı aşkındır renkliliği, bilgeliğiyle insanları güldüren, düşündüren bir bilgedir. Nasihatlerini hep halleriyle yaptı. Bazen eşeğe ters binerek, oturduğu dalı keserek insanlara anlamlı dersler verdi. Bizler her zaman onun bilgece anlattıklarına yer vererek sözlere değer kattık. Nasreddin Hocamız her zaman bizimle var olmaya devam edecektir. Göle maya çalmak bir umuttur. Önümüze çıkan ve çıkacak olan engellerin her şeye rağmen aşılması anlamındadır. İstanbul'un fethi için karadan yürütülen gemiler göle maya çalmaktır. Nasreddin Hocamızın bu göle yıllar önce çaldığı maya zaten tuttu. Birlik ve beraberliğimiz oldu. Dünyaya barışı, sevgiyi ve kardeşliği taşıyan koca bir cihan devleti oldu. O maya tuttu. Bugün de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde üreten, büyüyen güçlü bir Türkiye oldu. Biz o maya ile birlik ve beraberlik içinde 2023'ün, 2053 ve 2071 Türkiye'si için hep birlikte el birliği içinde ülkemizin 100 yılını inşa etmek için çalışıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katarak millet ve vatandaşlarımıza her zaman hizmet ettik. Her alanda çok ciddi yol kat ettik. Geleceğimiz için evlatlarımıza, çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için kaldığımız yerden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

"Nasreddin Hoca Akşehirlidir"

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise konuşmasında, Nasreddin Hoca Anadolu insanının bir aynası olduğunu belirtti. Akkaya, "Nasreddin Hocamız, Anadolu'da Akşehir'de yaşamış, o dillerden dillere aktarılan fıkraları, Akşehir'de söylemiş, Akşehir'de vefat etmiş ve türbesi de Akşehir'dedir. Nasreddin Hoca'nın torunları olarak 5-10 Temmuz tarihlerinde 60 yıldır Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği düzenliyoruz" dedi. Başkan Akkaya, şenlikte konser, tiyatro, halk oyunu gösterileri, eşek yarışları, trap atışları ve çeşitli etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk'ün konuşmasının ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kürsüye geldi. Altay, Nasreddin Hoca'nın Akşehir'in Konya'nın markalarından olduğunu, Konya'daki alim ve ulemanın en tanınmışlarından olduğunu söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Nasreddin Hoca'nın ülkemiz, kültürümüz için değerli olduğunu belirterek, "Şimdilerde gördüğümüz sözde onur yürüyüşlerinde ne hale gelindiğini görüyoruz. Nasreddin Hoca'nın güzel nüktelerine, toparlanmaya ihtiyaç var" dedi.

KKTC Dostluk Grubu Başkanı ve Milletvekili Hasan Topal'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ise, Nasreddin Hoca'nın 7'den 70'e hepimizin akıllarında yer ettiğini belirterek, "Hepimize unutulmayacak dersler veren Nasreddin Hoca'yı anlamak ve anlatmak hepimizin sorumluluğudur" dedi. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak da, şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende son olarak kürsüye gelen temsili hoca Şoray Uzun da, "Temsili de olsa Nasreddin Hoca görevi. Benim atalarım da 1850'li yıllarda dedem Hoca Nasrettin köyünü kurar. Şu andaki adı Nasreddin Hoca köyü. Ben de Nasrettin Hoca'nın torunlarından biriyim. Hayatımın en özel, en gururlu anlarından bir tanesi. Yaşı hiç önemli değil, ellerinden öpüyorum. Bu göle maya çalma meselesinin iki sebebi var. Demek ki Hoca Nasrettin değil de eşi rahmetli göle maya çalmış olsaydı gerçekten hanım eli değmiş olacaktı. Geçen sene atılan mayanın tutmamasını anlamak zor değil. Metin Şentürk attı, mayayı göremiyoruz. Metin attığı için mayanın tutmamış olma ihtimali var. Çok mutlu oluyoruz uluslararası organizasyonlardan. Göle maya çalmak bir umuttur, umut da olmayacak şeyi oldurur. En zorda olan Allah'ın izniyle geçmek üzeredir. Göle maya çalmaya devam edin" diye konuştu.

Şoray Uzun'a Bakan Kurum tarafından "Altın eşek Nasrettin Hoca ödülü" verildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İHA