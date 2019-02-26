60 yaş ve üstüne üniversite heyecanı

Aktif ve başarılı yaşlanma kavramına anlam katan bir girişim olarak tanımlanan ve sosyal sorumluluk projesi olarak hayat bulan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) ilk uygulayıcısı olan Girne Üniversitesi'nde ikinci dönem ders kayıtları başladı.

Türkiye'de ilk olarak Akdeniz Üniversitesi'nde Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından kurulan 60+ Tazelenme Üniversitesi; Muğla Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Burdur Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi'nden sonra 2018 yılı Güz Dönemi'nde Girne Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçti.

60+ Tazelenme Üniversitesi'nin dersleri biyoloji, tıp, kimya, arkeoloji, felsefe konularının yanı sıra, fotoğrafçılık, sağlıklı beslenme, yoga ve dans gibi başlıkları kapsıyor.

Dersler 11 Mart Pazartesi günü başlayacak

Yeni döneme kayıt için bir önceki döneme katılım şartı aranmayan programa başvurmanın tek şartı 60 yaşında olmak. 50-60 yaş arası öğrencilerin özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabileceği dersler ücretsiz olup, Girne Üniversitesi'nin Karakum'daki kampüsünde Pazartesi ve Salı akşamları verilecek. Dersler 11 Mart Pazartesi günü başlayacak.

Kaynak: İHA