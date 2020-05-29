60 yaş ve üzerinde olanlar idari izinli mi? Birçok internet kullanıcısı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından bu sorunun cevabına ulaşmak için internette arama yapmaya başladı. Peki 60 yaş ve üzerinde olanlar idari izinli mi? Ayrıntılar haberimizde...

60 YAŞ VE ÜZERİNDE OLANLAR İZİNLİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler ile Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Genelgeye göre, koronavirüs salgını ile mücadele için yürürlüğe konulan 13 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış İzni" konulu Genelge ile 22 Mart'ta Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler" konulu Genelge 1 Haziran'da yürürlükten kaldırılacak.

Fakat çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar, idari izinli sayılacak.

İdari izinli sayılanlar, bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağırıldıkları anda görevlerine dönecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacak.

KRONİK HASTALIKLAR LİSTESİ

Sağlık Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinde kronik hastalıkların neler oluğunu ve detaylarına yer verilmiştir.

Bakanlıktan yapılan 7 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11'inci Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. " ifadeleri kullanılmıştı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, söz konusu genelge ile 65 yaş ve üzeri ile;

bağışıklık sistemi düşük

kronik akciğer hastalığı

astım

KOAH

kalp/damar hastalığı

böbrek

hipertansiyon

karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullananların 22 Mart 2020 tarihinden itibaren ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandığı belirtilmişti.

İDARİ İZİNLİ KAMU PERSONELİ NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam koronavirüse ilişkin alınan yeni kararları açıklamıştı.

Erdoğan açıklaması açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu hafta itibariyle aldığımız yeni kararlar

Dikkatle takip ettiğimiz tüm gelişmeler bize yeni normalleşme süreci dediğimiz bu dönemde bize yeni adımlar atma imkanı sağladı.

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlendirilecek.

Şehirler arası seyahat kısıtlaması 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmememiz halinde yeniden getirebiliriz.

65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek. İşletme sahibi 65 yaş üstü vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik şartına riayet şartıyla işinin başında olabilecek.

Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı 1 Haziran'da açılacak.

3 kavram çok önemli: maske mesafe ve temizlik.

20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulmasını da 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

Sürücü kursları, benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

1 Haziran itibariyle Restoran, kafe, pastahane, çay bahçeleri ve kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 20'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence ve nargile mekanları bu kapsamın dışındadır.

Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz.

Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek. Müze ve ören yerleri, 1 Haziran'da onlar da açılıyor.

Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırılmıştır.

Gençlik merkezleri, kütüphaneler 1 Hazarin'dan itibaren şartlar dahilinde açılacaktır.

Açık havada olan konserler de belli kontrol dahilinde faaliyete geçecek. Detaylı açıklamalar yapılacaktır.

Sürücü kursları 1 Hazarin'dan itibaren hizmet verecektir.

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. Tüm gözlerin çevrildiği toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sürecek mi?" gibi sorular yanıt buldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanlarda yanlarında olduğumuzu gösterdik.

Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve iş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaklaşık 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız ile 25 milyondan fazla 20 yaş altı gencimiz her türlü ihtiyaçları Vefa Destek Grupları tarafından karşılandı.

Alınan tedbirler sebebiyle işine ara verdiği, geliri azaldığı için sıkıntı çeken vatandaşlarımız olmuştur. Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımızın hizmetine sunarak zor zamanda yanlarında olduğunu gösterdik.

4,5 milyon vatandaşımızın istihdamını kısa çalışma ödeneği, asgari ücret ve nakit desteği gibi yöntemlerle destekledik. Vergi ve sigorta primi ertelemeleri ve daha çok yöntemle büyüklü, küçüklü tüm işletmelerimizin ayakta kalmasını temin ettik.

"83 MİLYON OLARAK HEPİMİZİN ORTAK BAŞARISIDIR"

Türkiye'nin salgının önlenmesinde ve can kaybında dünyada örnek alınan konuma gelmesi 83 milyon olarak hepimizin ortak başarısıdır. Fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum.

81 il ve 922 ilçede valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet ve jandarma teşkilatlarımız tarafından tedbirler yürütüldü. 8 milyon 65 yaş üstü vatandaşımız, 25 milyondan fazla 20 yaş altında gençlerimizin her türlü ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılandı.

HALKIMIZ YAPTIĞI FEDAKARLIĞIN BOŞA GİTMEDİĞİNDEN EMİN OLSUN

6 milyon 240 bin üzerinde talebe cevap verdi. Halkımız yaptığı hiçbir fedakârlığın boşa gitmediğinden emin olsun. Allah'ın izni, milletimizin gayreti, devletimizin katkısıyla kayıplarımızın hepsini kısa sürede ziyadesiyle geri alacağımızdan en küçük şüphemiz yoktur.

Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı güçlü tuttuğumuz ölçüde Rabbim bize kapılar açacaktır.

Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir yere geleceğini şimdiden almaya başladık. Sanayi, teknoloji, ticaret, tarım, enerji, ulaşım, sağlık, spor, savunma sanayinde Türkiye parlayan bir yıldız olarak öne çıkıyor.

İnşallah 2. Dünya Savaşı sonrası hatalar tekrarlanmayacak ülkemizin önüne gelen fırsatı değerlendirmeyi sağlayacağız.

HAYIR BİLDİKLERİMİZDE ŞER, ŞER BİLDİKLERİMİZDE HAYIR OLABİLİR

Bu süreçte milletimiz önüne kurulan tüm tuzakları birer birer bozarak 2023 hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığını göstermiştir.

Rabbimizin 'sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir' emri ilahisine inşallah bir kez daha mazhar olacağımız bir süreci yaşıyoruz. Bir asır önce hasta adam olarak nitelenen Türkiye'nin bugün hastaların ümidi olması bir ibret vesikasıdır. Kendimize, halkımıza, devletimize güveniyoruz. Aydınlık geleceğinin bizi beklediğine yürekten inanıyoruz.

"DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER ADASI BU DÖNEMİN SEMBOLÜDÜR"

Türkiye'nin önemli dönüm noktaları vardır. Bunların bir kısmını üzüntü, bir kısmını mutlulukla hatırlıyoruz. 27 Mayıs askeri darbe ve sonrası üzüntüyle hatırladığımız dönemlerden biridir. Dün açılışını yaptığımız eski adıyla Yassıada, milletimizin verdiği ismiyle Yaslıada, yeni haliyle ise Demokrasi ve Özgürlükler Adası bu dönemin adeta sembolüdür.

27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün ilk girdiği tarihtir. Maalesef bu tarihten sonra darbe, cunta veya darbe girişimiyle maruz kaldık. En son 15 Temmuz'u birlikte yaşadık. Bu tür darbe ve girişimlerin ülkemize çok ağır maliyeti olmuştur. Milli iradeye yönelik saldırının Türkiye'nin büyük hamleler başlattığı dönemin arkasından gelmiştir.