60 yaşında tezhiple tanıştı, 4. kişisel sergisini MTSO’da açtı

MERSİN (İHA) – Rehber öğretmenliğinden emekli Ayşe Türktan, 60 yaşında tanıştığı tezhip sanatını geliştirerek, 4. kişisel sergisine imza attı. MTSO Sanat Galerisinde tezhip ve minyatür sergisi açan Türktan, "aşkla yaptım" dediği 60 eserini beğeniye sundu.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisi, Tezhip Sanatçısı Ayşe Türktan'ın sergisine ev sahipliği yapıyor. Tezhip ve minyatür tekniği ile hazırlanan 60 eser, sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Sanatçının 4'üncü kişisel sergisinin açılışına, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol'un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

"60 yaşımda tezhip sanatı öğrendim"

Sergi açılışında konuşan Sanatçı Türktan, tezhip sanatıyla 60 yaşında tanıştığını ve o günden bu yana tezhip yaptığını söyledi. Mersin'de çeşitli liselerde rehber öğretmen olarak çalıştıktan sonra emekli olup bir süre daha özel kurslarda çalıştığını belirten Türktan, 2007 yılında tezhip hocası Funda Meray Şahin ile tanıştıktan sonra hayatının nasıl değiştiğini anlattı. Tezhibin sabır isteyen bir sanat olduğuna işaret eden Türktan, "Çok iyi bir hoca ile karşılaştım. Ben de çok sabırlıydım. Ayrıca çok sıkı çalıştım. El ve fırça becerisi geliştirdim. Hocamın desteği ve sabrı da bana yardımcı oldu" dedi.

"Bu işi yapabilmek için önce sabır, sonra sevgi, sonra da çalışmak gerekiyor"

"Bir şeyler ürettiğiniz zaman hayata bağlılığınız artıyor" diyen Türktan, tezhip yaparken hiçbir şey düşünmediğini, bu açıdan kendisi için sonsuz terapi özelliği taşıdığını dile getirdi. Çalışmalarını aşkla yaptığını vurgulayan Türktan, sergi açmak gibi kaygılarının olmadığını, ancak çevresindeki insanların ısrarı ve hatırı üzerine sergiler açtığını kaydetti. Resim alt yapısının olmadığını belirten Türktan, "Bu işi yapabilmek için önce sabır, sonra sevgi, sonra da çalışmak gerekiyor. Daha sonrası kendiliğinden geliyor, durmadan üretiyorsunuz" diye konuştu.

MTSO Sanat Galerisinde ikinci kez sergi açtığını da bildiren Türktan, "Sevdiğim işi yapmaya devam edeceğim. Yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sergi, 13 Kasım'a kadar açık kalacak.

Kaynak: İHA