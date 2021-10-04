60 yaşında yaşanan düğün telaşı! Gelin Mübeccel Çakmak Aykul'un ilk evlilik heyecanı

Erzurum Oltu'da 60 yaşındaki Mübeccel Çakmak ve 60 yaşındaki 3 çocuk babası emekli polis memuru Salih Aykul nikah kıydılar. Bugüne dek evlenmeyen Çakmak gerçekleşen nikah ile ilk kez gelinlik giymiş oldu.

Düğün oltu ilçesinde bulunan Efkan Ala Kültür Merkezi'nde yapıldı. Mübeccel Çakmak Aykul ve Salih Aykul çifti düğüne araç konvoyu eşliğinde geldiler.

KONFETİLER EŞLİĞİNDE İLK DANS

Çift patlayan konfetiler eşliğinde ilk danslarını ettiler. Nikahı Oltu Belediyesi Nikah Memuru Serkan Alkan kıydı. Arkasından düğün pastası kesildi ve çift birbirine ikramda bulundu.

Aykul çifti bu mutlu anlarını paylaşan tüm dostlarına teşekkürlerini sundu. Gelen davetlilerle halaya çeken çift gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler.

ZOR İKNA ETMİŞ

Salih Aykul, eşi Mübeccel hanımı zor ikna ettiğini söyledi. İlk eşinin hayatını kaybettiğini söyleyen Aykul; yalnızlığın çekilmediğini, Mübeccel Hanım ile dünya evine girdiğine çok mutlu olduğunu belirtti.

KISMET BUGÜNEYMİŞ

Mübeccel Çakmak Aykul ise bugüne dek taliplerini kabul etmediğini; kısmetin bugüne olduğunu inşallah hayırlı olacağını düşündüğünü belirtti.