Eylül ayının en güçlü telefonları açıklandı! Listenin zirvesindeki modeller sizi çok şaşırtacak!Kalp Yarası 14. bölüm full, tek parça izle | ATV Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle3600 ek gösterge son durum ne 2021? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor?Adanış ne demek, TDK'ya göre Adanış kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Bülent Ersoy'un "Servetimi ortaya dökeceğim" dediği orkestra ekibinin cezası belli oldu! Üyeler Diva'ya nefret kustuMEB, LGS ve YKS örnek soruları 2021 | MEB TYT, AYT, YDT örnek sorular 2021 | Yardımcı Kaynak Paketi nedir?Tekirdağ'daki silahlı saldırıda yaralanan bekçi Fırat Doğan 81 gün sonra şehit oldu! Yoğun bakımdayken baba olmuştuFlekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, ve İş İlanlarıUzman isim koronanın değişimini tek tek anlattı! Mevsimsel grip haline gelecek! Hafif öksürük, göz sulanmasıyla atlatılacakBensu Soral'dan daha boşanmayan Hakan Baş gecelere aktı! Esmer güzelle yakalandı!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. 60 yaşında yaşanan düğün telaşı! Gelin Mübeccel Çakmak Aykul'un ilk evlilik heyecanı

60 yaşında yaşanan düğün telaşı! Gelin Mübeccel Çakmak Aykul'un ilk evlilik heyecanı

Erzurum'da 60 yaşlarında olan Mübeccel Çakmak ve Salih Aykul çifti dünya evine girdiler. Damat Salih Aykul'un ilk evliliğinden 3 çocuğu bulunurken, gelin Mübeccel Çakmak ilk defa evlendi.

60 yaşında yaşanan düğün telaşı! Gelin Mübeccel Çakmak Aykul'un ilk evlilik heyecanı

Erzurum Oltu'da 60 yaşındaki Mübeccel Çakmak ve 60 yaşındaki 3 çocuk babası emekli polis memuru Salih Aykul nikah kıydılar. Bugüne dek evlenmeyen Çakmak gerçekleşen nikah ile ilk kez gelinlik giymiş oldu.

Düğün oltu ilçesinde bulunan Efkan Ala Kültür Merkezi'nde yapıldı. Mübeccel Çakmak Aykul ve Salih Aykul çifti düğüne araç konvoyu eşliğinde geldiler. 

60 yaşında yaşanan düğün telaşı! Gelin Mübeccel Çakmak Aykul'un ilk evlilik heyecanı

KONFETİLER EŞLİĞİNDE İLK DANS

Çift patlayan konfetiler eşliğinde ilk danslarını ettiler. Nikahı Oltu Belediyesi Nikah Memuru Serkan Alkan kıydı. Arkasından düğün pastası kesildi ve çift birbirine ikramda bulundu.

60 yaşında yaşanan düğün telaşı! Gelin Mübeccel Çakmak Aykul'un ilk evlilik heyecanı

Aykul çifti bu mutlu anlarını paylaşan tüm dostlarına teşekkürlerini sundu. Gelen davetlilerle halaya çeken çift gecenin geç saatlerine kadar eğlendiler.

60 yaşında yaşanan düğün telaşı! Gelin Mübeccel Çakmak Aykul'un ilk evlilik heyecanı

ZOR İKNA ETMİŞ

Salih Aykul, eşi Mübeccel hanımı zor ikna ettiğini söyledi. İlk eşinin hayatını kaybettiğini söyleyen Aykul; yalnızlığın çekilmediğini, Mübeccel Hanım ile dünya evine girdiğine çok mutlu olduğunu belirtti. 

60 yaşında yaşanan düğün telaşı! Gelin Mübeccel Çakmak Aykul'un ilk evlilik heyecanı

KISMET BUGÜNEYMİŞ

Mübeccel Çakmak Aykul ise bugüne dek taliplerini kabul etmediğini; kısmetin bugüne olduğunu inşallah hayırlı olacağını düşündüğünü belirtti.

60 yaşında yaşanan düğün telaşı! Gelin Mübeccel Çakmak Aykul'un ilk evlilik heyecanı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT