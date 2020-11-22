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  3. 60 yaşındaki Kovidli karantinadan kaçtı, polis alarma geçti

60 yaşındaki Kovidli karantinadan kaçtı, polis alarma geçti

Edirne'de karantina için yurda yerleştirilen 60 yaşındaki şahıs sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde ortalığı ayağa kaldırdı. Yurttan kaçan şahıs, polis ekiplerinin arama çalışmaları sonucu evinde bulundu. Yeniden yurda götürülen şahıs hakkında tedbirleri ihlalden adli işlem başlatıldı.

60 yaşındaki Kovidli karantinadan kaçtı, polis alarma geçti

Edirne'de Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde yaptırdığı koronavirüs testi pozitif sonuçlanan 60 yaşındaki R.Ö, 14 günlük karantina için Edirne Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

YURTTAN KAÇIP EVİNE GİTMİŞ

R.Ö.'nün akşam saatlerinde yurttan kaçtığı anlaşılınca polis ekiplerine bilgi verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde polis ekipleri Edirne sokaklarında R.Ö.'yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde R.Ö.'nün Edirne merkez Barutluk Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi.

60 yaşındaki Kovidli karantinadan kaçtı, polis alarma geçti

CEZA KESİLDİ

Korona virüs hastası şahıs polis nezaretinde Edirne Halk Sağlığı ekipleri tarafından Edirne Kız Öğrenci Yurdu'na götürülerek tekrar karantinaya alındı. Öte yandan karantina tedbirlerini ihlal eden R.Ö. hakkında idari yaptırım uygulanarak adli işlem başlatıldı.

60 yaşındaki Kovidli karantinadan kaçtı, polis alarma geçti60 yaşındaki Kovidli karantinadan kaçtı, polis alarma geçti

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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