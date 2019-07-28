600 bin Adanalıyı sağlıklı içme suyuna kavuşturacak dev proje

Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) hazırladığı üç proje hibe programına alındı.

Kozan-İmamoğlu Yedigöze İçme Suyu İsale Hattı, Yedigöze İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Kozan Pınargözü İçme Suyu İsale Hattı ve Şebekesi projeleri için verilecek hibenin ASKİ'ye tahsis edilmesi amacıyla AB Delegasyonunu temsilen görevliler Adana'ya geldi.

FRIT Program Müdürü Michel Cat, Dünya Bankası ve İller Bankası'ndan görevlilerin katılımıyla ve kendilerine eşlik eden ASKİ bürokratlarıyla birlikte söz konusu projelerin arazi, güzergah, çevre durumlarının incelemesini gerçekleştirdi.

Öncelik olarak Yedigöze Barajı'nda içme suyunun alınacağı noktadan başlanarak proje güzergahı ayrıntılı olarak incelendi ve güzergah boyunca katılımcılara projenin amacı, hedefleri, uygulanabilirliği anlatıldı.

FRIT hibe fonu kapsamındaki projeler ile, yıllardır kuyu suyu kullanan İmamoğlu, Kozan ve daha sonraki aşamada da Ceyhan ve Yumurtalık, Çatalan suyu ile aynı kaliteye sahip olan Yedigöze Barajı'nın temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.

Toplamda 600 bin kişiye ulaşılmasını hedefleyen projelerin, FRIT fonunun ikinci dilimindeki hibe kapsamına dahil edilmesi için ileriki zamanlarda daha geniş katılımlı görüşmeler devam edecek.

Kaynak: İHA