600 milyon liralık 200 tekne GİSBİR Boat Show’da görücüye çıkacak

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Boat Show Tuzla, 5 Ekim’de Viaport Marina’da kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Via Fuarcılık açıklamasına göre, Gemi İnşa Sanayicileri Birliği'nin (GİSBİR) ana sponsor olarak destek verdiği Uluslararası Boat Show Tuzla, 5 Ekim’de Viaport Marina’da kapılarını açacak. Boyları 5 metre ile 50 metre arasında değişen ve toplam değeri 600 milyon lirayı bulan 200’ün üzerinde tekne, yeni sahiplerini bulmak için GİSBİR Boat Show Tuzla’da görücüye çıkacak.

Ultra lüks mega yatlar, motor yatlar, katamaranlar, yelkenliler ve sürat teknelerinin denizde konfordan vazgeçemeyenlerle buluşacağı GİSBİR Boat Show Tuzla’da, düşük bütçeyle deniz keyfini yaşamak isteyenler için ekonomik tekneler de yer alacak. Ödüllü tasarımların yanı sıra Türkiye’de ilk kez sergilenecek "lansman tekneler" de GİSBİR Boat Show Tuzla’da yer alacak.

Ziyaretçilerine beğendikleri tekneleri hemen deniz üzerinde test etme ve deneme seyri yapma imkanı da sunulan GİSBİR Boat Show Tuzla, 2018 yılında 37 bin ziyaretçiyi 6 günde ağırladı. Bu yıl 9 gün sürecek fuarda 30'dan fazla ülkeden ziyaretçi beklenirken 60 bine yakın ziyaretçi hedefleniyor.

Fiyatları 60 bin TL ile 25 milyon TL arasında değişen 200’ün üzerinde teknenin sergileneceği GİSBİR Boat Show Tuzla’da bu yıl 250 milyon TL'nin üzerinde satış hedefleniyor. Her yıl yüzde 20'ye yakın büyüme ivmesiyle yükselen sektörün en büyük buluşması olarak nitelendirilen GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı, sezon sonunda bir sonraki sezona hazırlık için tüm sektör bileşenlerini aynı platformda bir araya getiriyor.

GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda beğenilen tekneyi test etmenin yanı sıra, bu yıl gerçekleştirilecek birbirinden çeşitli seminerler, kitap imza günleri, çeşitli paneller ve workshoplarla fuar ziyaretçilerini farklı deneyimler bekliyor.

Fuar alanında ayrılan özel etkinlik alanıyla çocukları da unutmayan GİSBİR Boat Show Tuzla, etkinlik havuzunda minik denizcilere yelken eğitimleri vererek, yelken sporunun keyfini yaşatacak. Uzaktan kumandalı tekne yarışları da küçük denizciler için GİSBİR Boat Show’da düzenlenecek olan etkinliklerden bir tanesi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GİSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kıran, Türkiye'nin gemi ve yat üretimindeki başarısına dikkati çekerek, Boat Show Tuzla Fuarı’nı desteklediklerini bildirdi.





- Fuar etkinliklerle dolu





5 Ekim Cumartesi akşamı Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü’nde Gentleman Dergisi ile birlikte gerçekleştirilecek olan "GİSBİR Boat Show Yacht Walk" gecesi gerçekleşecek.

D Marin Türkiye Operasyon Direktörü, Türkiye’de marinacılığın gelişimi, yurt içi ve yurt dışı marinaların farkları, marinalarda çevre uygulamaları konusunu ele alacak.

Mavi Vatan çerçevesinde, Türkiye’de denizciliğin gelişmesi adına yapılması gerekenlerin konuşulacağı, Edhem Dirvana ve Cenk Tekkaya moderatörlüğündeki panelde Amiral Cem Gürdeniz denizseverlerle buluşacak.

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök de Nissan Sailing Team’in oluşum sürecini ve zaferlerle dolu başarı öyküsünü paylaşmak üzere GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı'nda olacak.





- Fuarda marka işbirlikleri güçlenerek devam ediyor





Türk P&I Sigorta GİSBİR Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’nda yaka bağlarına adını yazdırdı. Bu fuar için VİA Fuarcılık ile birlikte marka iş birliğine giden Türk P&I Sigorta katılımcı ve ziyaretçiye denizcilik sigortalarını en doğru şekilde anlatmaya hazırlanıyor.

GİSBİR Boat Show Tuzla Fuarları'nın en büyük marka partnerlerinden ve co-sponsorlarından olan TAV ile iş birliği bu fuarda da tüm gücüyle devam ediyor. TAV Passport & PrimeClass kart sahipleri VIP girişinden kartlarını göstererek, fuarın ayrıcalıklı ve keyifli dünyasına giriş yapabilecek.





Kaynak: AA