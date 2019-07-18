61. kan bağışını Cumhurbaşkanına armağan etti

Zonguldak'ta kan bağışı rekortmenlerinden esnaf Kemal Kılıç, 61'in kan bağışını yaptı. Kılıç, 61'inci kan bağışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, madencilere ve tüm Karadenizlilere armağan etti.

Zonguldak'ta kan bağışı konusunda duyarlı davranan ve daha önce 60 kez kan bağışında bulunan 51 yaşındaki esnaf Kemal Kılıç, bugün ise, 61'inci kan bağışını yaptı. 61'inci kan bağışını yapan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, madencilere ve tüm Karadenizlilere armağan etti.

Gazetecilere açıklama yapan Kılıç; "3 aydan üç aya düzenli olarak kan bağışlıyorum. İllere göre bugünkü ilimiz Trabzon, 61 plakasıdır. 61'ici kanımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, madencilere ve tüm Karadenizlilere armağan ediyorum. Zonguldak diye bir ilimiz var ve Zonguldak'ı kimse es geçmesin. Zonguldak emeğin başkentidir karaelmas diyarıdır. İnşallah Zonguldak'ımız daha güzel yerlere gelir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun yapmış olduğu işçi alımı oldu İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bir daha ki Zonguldak ziyaretinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2000 ve 2500 kişi almasını umut ediyoruz. Zonguldak'ta yaşayan herkes Zonguldak için taşın altına elini koymalıdır. Bir ambulansın sesini duyduğunuz da en yakın Kızılay kan şubesine gitmesi gerekir insanları. O ambulansın içinde annemiz babamız kardeşimiz çocuğumuz olabilir ve insanlar her ambulansla kendi ailesi varmış gibi davranarak düşünerek en yakın kan bağış Merkezi'ne giderek kan bağışlamalıdır. Düzenli olarak spor yapıyorum bal pekmez yiyorum düzenli bir şekilde beslenmeye çalışıyorum" dedi.

Kaynak: İHA