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  3. 61 yaşındaki kadına otomobil çarptı! Alt geçidi kullanmadı, canından oldu!

61 yaşındaki kadına otomobil çarptı! Alt geçidi kullanmadı, canından oldu!

Kocaeli, Kartepe'de 61 yaşındaki Elmas Günay alt geçidi kullanmayarak D-100'den yolun karşısına geçmeye çalıştı. Otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

61 yaşındaki kadına otomobil çarptı! Alt geçidi kullanmadı, canından oldu!

Dün, saat 23.30 sıralarında Kartepe Eşme Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, iddiaya göre komşusuna misafirliğe giden Elmas Günay, eve dönüş yolunda 50 metre uzaklıktaki alt geçidi kullanmayıp, D-100 Karayolu üzerinden yolun karşısına geçmek istedi. O sırada C.K. yönetimindeki 34 UG 8547 plakalı otomobil, Elmas Günay´a çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kazanın bulunduğu yere gelen sağlık ekipleri tarafından  Günay´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Elmas Günay'ın cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü C.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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