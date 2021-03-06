62 yaşındaki adam sahilde yürüyen 18 yaşından küçük iki kızı taciz etti!

Dün akşam saatlerinde Konya'da Feritpaşa mahallesinde yaşları 18'den küçük olan iki genç kız parkta yürürken yanlarına 62 yaşındaki H.H.Ç. geldi.

SÖZLÜ VE FİZİKİ İSTİRMAR

Genç kızların yanına giden ve önce sözlü, sonra fiziki istismarda bulunan 62 yaşındaki H.H.Ç. kızların yardım istemesi üzerine çevredekiler tarafından yakalandı.

Olayı öğrenen vatandaşlar yaşlı adamı darp etti.

GÖZALTINA ALINDI

Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre parkta toplanan vatandaşlar tarafından darp edilen H.H.Ç., polisin gelmesiyle gözaltına alındı.

H.H.Ç.'nin hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ve emniyete sevk edildiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Yolda yürürken bir anda yaşlı bir adamın tacizine uğrayan iki genç kız ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. 18 yaşından küçük iki genç kız saldırgan adamdan şikayetçi oldu.

H.H.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından cinsel taciz suçundan adliyeye sevk edileceği söylendi.