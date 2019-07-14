632 güreşçi, 15 Temmuz şehitleri anısına er meydanına çıktı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kahramanmaraş'ta düzenlenen şalvar güreş müsabakalarında 632 güreşçi er meydanına çıktı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜDİAD) Kahramanmaraş Şubesi ve Alpedo Kervan Lezzet Grubu'nun organize ettiği şalvar güreşleri, Batıpark Çim Güreş Sahası'nda gerçekleştirildi. MÜSİAD ve Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'nun güreş ağası olduğu müsabakalarda güreşçiler kıran kırana mücadele ortaya koydu.

Renkli görüntülere de sahne olan şampiyona Sami Kervancıoğlu çengele astığı 250 kiloluk Maraş Dondurması ile şov yaptı. Kervancıoğlu, satır ve baltayla kestiği dondurmayı pehlivanlara ve protokole ikram etti.

15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde şehit olanları ve gazileri hiçbir zaman unutmayacaklarını belirten Sami Kervancıoğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Mücadele adı altında bugün kısa şalvar güreşi yapıyoruz. Bu güreş, Kahramanmaraş için çok önemli çünkü Kahramanmaraş pehlivanlar diyarı. Biz de bugün hep beraber 15 Temmuz mücadelemizi burada Türkiye'ye göstermiş olduk. 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyoruz" diye konuştu.

25 İLDEN 632 GÜREŞÇİ

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Aba Güreşi ve Şalvar Güreşi Asbaşkanı Şahin Hopur da 15 Temmuz şehitlerini ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek şunları söyledi: "Bugün burada yaptığımız organizasyonda 632 sporcu kıran kırana mücadele etmektedir. Baş pehlivanlıkta 32 baş pehlivan ile 25 ilden yaklaşık 50 spor kulübü katılıyor. Burada desteklerini esirgemeyen MÜSİAD Başkanımız Sami Bey'e çok teşekkür ediyorum. Böyle milli ve manevi bir günde Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin bir araya gelmesinde yiğitliğin sembolü güreş müsabakasıyla bunu burada taçlandırmak gerçekten çok önemliydi bizim için. Bugün 15 Temmuz anısına yapmakta olduğumuz güreşleri 14 Temmuz Pazar günü coşkuyla, heyecanla kutlamış olduk."

"MİLLİ BİRLİĞİMİZİ ORTAYA KOYABİLME ADINA GÜZEL BİR ORGANİZASYON OLDU"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise Kahramanmaraş'ın güreşte de iddialı olduğunu kaydederek, "Kahramanmaraş güneyde aynen bir Kırkpınar gibi büyük organizasyonların, güreş festivallerinin yapıldığı yerdi. Bugün de Sami Bey'in destekleriyle çok güzel bir güreş organizasyonu var. Bu aynı zamanda hem 15 Temmuz'u, milli birliğimizi, demokrasi adına vurgu yapabilme adına hem de Kahramanmaraş'ımızın er meydanında yeni şampiyonlar çıkartmak aynı zamanda geleneksel spora destek vermek adına gençlerimizi, milli birliğimizi ortaya koyabilmek adına güzel bir organizasyondu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Güreşten detay

- Sami Kervancıoğlu'nun dondurma kesmesi

- Kervancıoğlu ile röp.

- Şahin Hopur ile röp.

- Ali İhsan Kabakcı ile röp.

- Güreşlerden detay

(FOTOĞRAFLI)

DHA