65 yaş üstü - 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? | 18 yaş altı toplu taşıma yasağı İstanbul

İstanbulkart sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgınında bulaş riskini azaltmak amacıyla, riskli gruplar olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşıma kullanmasının yasaklandığını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar 20 yaş altı toplu taşımaya binebilir mi? | 65 yaş üstü toplu taşımaya binebilir mi? | Toplu taşıma yasağı İstanbul konularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ - 20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYA BİNEBİLİR Mİ?

İstanbul'da yeni koronavirüs önlemeleri kapsamında 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altındaki gençlerin toplu taşıma araçlarına binmeleri yasaklandı. Koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'da yeni yasak başlıyor.

İstanbul'da toplu taşımada kullanılan İstanbulkart tarafından yapılan açıklamada 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş ve üstü vatandaşlarla 20 yaş altı gençlerin toplu taşıma araçlarına binmelerinin yasaklandığı duyuruldu.

Bu kararla birlikte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşıma araçlarını kullanmasına 15 Ocak tarihinden itibaren yasak getirildi.

18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI İSTANBUL

İstanbulkart'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Kovid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz." denildi.