65 yaş üstü arıcılara da seyahat izin belgesi verilecek

Muğla Valisi Esengül Civelek, arıların rutin bakımlarının yapılabilmesi için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan arıcılara da haftada iki gün seyahat belgesi düzenleneceğini bildirdi.

Vali Civelek, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal izolasyon ile sosyal mesafeyi en üst seviyeye taşıyacak her türlü ilave tedbirler alınarak, il bazında karara bağlandığını belirtti.

HAFTADA 2 GÜN SEYEHAT İZNİ

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Civelek, seyahatle ilgili alınan kararların uygulanması için sıkı denetim yapılacağını ifade etti.

Muğla'da 65 yaş ve üzeri arıcılar için de karar aldıklarını aktaran Civelek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çam balı ihtiyacının yüzde 80'i Muğla'dan karşılanıyor. Arıcıların mağdur olmaması ve arıların rutin bakımlarının yapılabilmesi için 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan arıcılarımıza haftada iki gün seyahat belgesi düzenlenecek.

Ailelerinde arıcılık faaliyetlerini gerçekleştirecek birinci derece yakınları ve kovanlarla ilgilenecek kişilerin bulunmaması halinde ilçe tarım müdürlüklerinin uygun görüşüyle kaymakamlar tarafından seyahat belgesi verilecek. Belgeler, amacı dışında kullanılması halinde iptal edilecek. Belgelerin düzenlenmesinde Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olunması ve arıcı tarafından lokasyonun bildirilmesi gibi şartlar aranacak."

Kaynak: AA