65 yaş üstü camiye gidebilir mi? Diyanet açıklama

65 yaş üstü camiye gidebilir mi sorusu yeni tedbirler dolayısıyla pek çok vatandaşın zihnindeki soru olmaya devam ediyor. 65 yaş üstü kişiler için Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki yaşlı vatandaşlar camiye gidebilecek mi? Diyanet, 20 Kasım Cuma gününe özel yayımladığı cuma hutbesinde bu çok merak edilen sorunun yanıtı yer alıyor. Detaylar haberimizde.

65 YAŞ ÜSTÜ CAMİYE GİDEBİLİR Mİ?

65 yaş üstünün camide namaz kılmaması yönünde diyanetten açıklama geldi.

DİYANETTEN AÇIKLAMA

Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Kasım 2020 tarihli cuma hutbesinde konuya ilişkin şöyle bir açıklamada bulundu;

''Tüm dünyada olduğu gibi toplum olarak bizler de salgın hastalıkla büyük bir mücadele içindeyiz. Maske, mesafe ve temizliğe riayet etmenin yanında sağlığımız için alınan tüm tedbirlere uymak hepimizin vazifesidir. Bu süreçte risk altında olan 65 yaş üstü muhterem büyüklerimizden ve kronik rahatsızlığı bulunan kardeşlerimizden namazlarını evlerinde kılmalarını istirham ediyoruz. Unutmayalım ki tedbirlere riayet ettiğimiz müddetçe hem bu çetin imtihanımızdan başarıyla çıkacak hem de mükâfata nail olacağız inşallah!''

Camiler açık mı, kapalı mı? Cuma namazı kılınacak mı? Diyanet'ten resmi açıklama var mı?