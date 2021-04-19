65 yaş üstü için “adrese teslim e-Devlet şifresi” hizmeti videolu anlatım

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Twitter hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Söz konusu paylaşımda Koç, 65 yaş üstü vatandaşların “adrese teslim e-Devlet şifresi” hizmetinden nasıl yararlanacağını belirtti.

"KULLANIM VİDEOSU HAZIRLADIK"

65 yaş üstü tarafından yöneltilen, "Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmetini daha detaylı anlatır mısınız? Nasıl kullanacağız?" sorularına hazırlamış oldukları videolu anlatım ile yanıt verdiklerini açıklayan Koç, söz konusu paylaşımda, "Sevgili büyüklerimiz 'Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmetini daha detaylı anlatır mısınız? Nasıl kullanacağız?' diye sordular. Biz de onlar için detaylı bir kullanım videosu hazırladık. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza @ekapi üzerinden sunduğumuz hizmetin tüm detayları videomuzda" ifadelerini kullandı.