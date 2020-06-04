65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca, ' 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman bitecek?' sorusuna ilişkin en net kararın önümüzdeki hafta alınabileceğini belirtti.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA NE ZAMAN KALKACAK?

Kurulun gündeminde bu konunun da olduğunu belirten Bakan Koca, yasağın kalkmasıyla ilgili son kararın önümüzdeki hafta yapılacak Bilim Kurulu toplantısına karara bağlanabileceğini, açıklamanın da önümüzdeki hafta yapılacağını söyledi.

65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Halihazırda 65 yaş üstü vatandaşlar her hafta pazar günleri saat 14:00-22:00 arasında sokağa çıkabiliyor.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALDIRILACAK?

3 Haziran tarihinde gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağında ilişkin açıklamalarda bulundu. Koca, "Sınırlı saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üzeri, gençler ve çocuklar için kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız. Şimdi tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden daha büyüktür." sözlerini kullandı. AK Parti MYK sonrasında da kameralar karşısında geçen parti sözcüsü Ömer Çelik, düzenleme ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı!

Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca şu sözleri kullandı:

"Sınırlı saatlerde sokağa çıkabilen 65 yaş üzeri, gençler ve çocuklar için kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız. Şimdi tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden daha büyüktür.

Önümüzdeki dönemde hafta sonu ile ilgili genel bir düşünce yok. İllerdeki vaka dağılımında değişiklik olursa karar alınabilir. Gerektiğinde iller bazında her zaman gündeme gelebilir. En çok fedakarlık gösteren 65 yaş üzeri ve gençlerimiz oldu. Bilindiği gibi 65 yaş üzeri, çocuklar ve gençler haftada bir gün sokağa çıkabiliyor."

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARIN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Sokağa çıkma yasağı 18 yaş altı gençler için devam ediyor. 0-18 yaş arasındakiler çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ayrıca aileleriyle şehiriçi-şehirlerarası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak.

03.06.2020 Çarşamba ve 05.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek.

Söz konusu sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

Daha önce genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerden 31.12.2002 tarihinden önce doğmuş olanlar (18-20 yaş arasındaki gençler) için sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençlerin ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.