65 yaş üstü seyahat edebilir mi? İzin belgesi nasıl alınır? | 20 yaş altı uçakla seyahat edebilir mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni koronavirüs genelgesi kapsamında, hafta içi 21.00'den sonra ve cuma 21.00 ile pazartesi 05.00 arası getirilen sokağa çıkma yasağının yanı sıra belirli durumlar haricinde sokağa çıkma yasağı kararı da alındı. Bu kararla birlikte vatandaşlar tarafından arama motorlarında, 65 yaş üstü seyahat edebilir mi? 65 Yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? knouları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

65 yaş üzeri vatandaşlar yeni tip koronavirüs risk grubunda yer aldıklarından dolayı sokağa çıkma kısıtlaması onlar için daha geniş kapsamlı uygulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye göre,

Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00 ile 13.00 saatleri, 20 yaş altı kişiler (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10.00 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır.

Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20.00 den 23 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecek.

20 YAŞ ALTI UÇAKLA SEYAHAT EDEBİLİR Mİ?

e-Devlet kapısı üzerinden alınan izin belgesiyle 20 yaş altı uçakla, otobüsle ve şahsi araçlarla seyahat edebilir.

65 YAŞ ÜSTÜ | 20 YAŞ ALTI SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi,

İçişleri Bakanlığı'na ait ALO 199 ve e-DEVLET Kapısı üzerinden temin edilebilir.

e-Devlet Kapısı üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu süreci 4 adımdan oluşuyor: