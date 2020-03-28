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65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı

Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların seyahatlerinin yasaklanması sonrası ilçe girişinde uygulama yaptı.

65 yaş üstü seyahat kontrolleri yapıldı

Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların seyahatlerinin yasaklanması sonrası ilçe girişinde uygulama yaptı.

Bayburt - Erzurum güzergahı Aşkale giriş mevkiinde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren uygulamada Bayburt tarafından gelen tüm araçlardaki kişilerin kimlik bilgilerine bakıldı. Yapılan uygulamada ayrıca Korona virüsüne karşılıkta temassız dijital ateş ölçer ile yolculuk yapan vatandaşların tümünün ateşlerine bakıldı.

Kaynak: İHA




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