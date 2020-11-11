65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü yasağı saatleri | 65 yaş üstü sokağa çıkma cezası ne kadar?

Dünyada ve ülkemizde süren koronavirüs salgını sürüyor. Salgının başlangıcından bu yana risk altında bulunan 65 yaş üstü vatandaşların salgın süresince sokağa çıkması yasaklanmıştı. Salgında son zamanlarda kış aylarının da yaklaşmasıyla vaka artışları yaşanıyor. Bu kapsamda bazı illerimizde 65 yaş ve üstü vatandaşları salgından korumak için kısıtlama kararı alındı. Buna göre 65 yaş ve üstü vatandaşların belirlenen saatler dışında sokağa çıkma kısıtlanırken, karara uymayanlara ceza uygulanacağı duyuruldu. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman? 65 yaş üstü sokağa çıkma cezası nedir? Hangi illerde 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var? İşte detaylar...

HANGİ İLLERDE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

11 Kasım Çarşamba günü saat 15.52 itibariyle şu illerimizde 65 yaş ve üstü vatandaşların belirlenen saatlerde sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır. İşte o iller...

- Bilecik

- Kahramanmaraş

- Manisa

- Kocaeli

- Denizli

- İstanbul

- Eskişehir

- Bursa

- Uşak

- Kütahya

- Erzincan

- Ankara

- Bartın

- Gaziantep

- Erzurum

- Bolu

- Çankırı

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN? 65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI SAATLERİ

65 yaş ve üstü vatandaşlara 14 ilimizde sokağa çıkma kısıtlaması bulunmaktadır. Söz konusu yasak saat 10.00 ile 16.00 arasını kapsamaktadır. 65 yaş ve üstü vatandaşların bu saatlerin dışında sokağa çıkmaları yasaktır. Bu karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilir. Ayrıca aykırılığın duruma göre göre kanunun ilgili maddeleri gereği işlem yapılır, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılır.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NEDİR? 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu illerde kısıtlamaya uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince para cezası uygulanmaktadır. Bu ceza 250 TL ile 1000 TL arasındadır.

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesinde şu ifadeler yer almaktadır:

"Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara

uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, iki yüz elli Türk Lirasından bin Türk

Lirasına kadar idarî para cezası verilir"

Öte yandan söz konusu kısıtlama kararına uymayanlar hakkında aykırılığın duruma göre kanunun ilgili maddeleri gereği işlem yapılır, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılır.

65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 11 Kasım 2020