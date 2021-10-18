65 yaş üstü vatandaşlar için yeni hizmet yolda! Acil servisler kurulacak!

Sağlık alanında öncü ülkelerden biri olan Türkiye'de, 65 yaş üstündekilere yönelik yeni bir girişimde bulunularak 'acil servis' projesi geliştirildi.

Acil Tıp Uzmanları Derneğince (ATUDER), acil servislerde tedavi gören hastalara yönelik Safe and Friendly Emergency Medicine for Elderly (SAFE-ME) (Güvenli ve Yaşlı Dostu Acil Servis) Projesi hazırladı.

İLK DEFA UYGULANAN PROJENİN MODEL OLMASI HEDEFLENİYOR

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin ortaklaşa hazırladığı proje, Avrupa Birliğince kabul edildi. 65 yaş üstündekilere yönelik acil servislerin kurulmasını öngören projenin, Türkiye'de ilk defa uygulanması ve model oluşturması hedefleniyor.

"TÜRKİYE ACİL TIPTA ÖNCÜ BİR ÜLKE"

ATUDER Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Başar Cander, Türkiye'nin acil tıpta birçok ülkeye liderlik yaptığını ve acil tıbbın herkesin hayatında önemli olduğunu belirtti.

Acil tıbbın gelişiminin önemine dikkat çeken Cander, 65 yaş üstündeki vatandaşlar için hazırladıkları projelerinin, AB tarafından kabul edilerek, 250 proje içinde 39. seçildiğini dile getirdi.

"MODEL BİR ACİL SERVİS AMAÇLANIYOR"

65 yaş üzerindeki bireylere yönelik model bir geriatrik (yaşlı hasta bilimi) acil servis geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Cander, geriatrik yaş grubu hastaların acil serviste bakımlarını ve standartlarını geliştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

"DÜNYADA BÖYLE BİR UYGULAMA YOK"

Cander, "Yaşlı nüfus giderek artıyor. Proje ekibinde, Romanya ve İspanya da var. Ekibimiz bu hafta içinde İspanya'ya gidecek. İspanya'da ilk eğitimler yapılacak. Sonra Türkiye'de pilot bölge uygulamasıyla yaşlılar için yeni bir acil servis dizaynı yapıyoruz. Bu projemiz Avrupa'da çok ilgi gördü. Avrupa Birliği projeleri içinde destek aldı. Dünyada böyle bir uygulama yok. Türkiye'de başlangıç uygulamasını yapıyoruz. Pilot bölgeler seçilecek, acil servislerde entegrasyonu belirlenecek. Sadece yaşlılara odaklanılmış bir acil servis olacak." dedi.