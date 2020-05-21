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  3. 65 yaş üstü vatandaşlar seyahat belgesi için kaymakamlıklar akın etti!

65 yaş üstü vatandaşlar seyahat belgesi için kaymakamlıklar akın etti!

65 yaş üstü vatandaşların seyahat izinleri ile ilgili alınan karar sonrasında başvurular e-Devlet ve Alo 199 hattı üzerinden gerçekleştirilirken, birçok vatandaş kaymakamlıkların önünde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlara kaymakamlığın bu konuda yetkisi olmadığını söyleyen polis ekipleri, onları evlerine geri gönderdi.

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21 Mayıs 2020 Perşembe 13:59

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