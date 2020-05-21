65 yaş üstü vatandaşlar seyahat belgesi için kaymakamlıklar akın etti!
65 yaş üstü vatandaşların seyahat izinleri ile ilgili alınan karar sonrasında başvurular e-Devlet ve Alo 199 hattı üzerinden gerçekleştirilirken, birçok vatandaş kaymakamlıkların önünde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlara kaymakamlığın bu konuda yetkisi olmadığını söyleyen polis ekipleri, onları evlerine geri gönderdi.
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