65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıktı (2)

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların dışarı çıkma izni başladı. Saat 20.00'a kadar izni bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar yine park ve bahçelere akın etti. Son kabine toplantısında yapılan değerlendirmede 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için kısıtlamanın devam etmesi kararı alınmıştı. Kısıtlaması devam eden 65 yaş ve üzeri vatandaşların 14.00 ve 20.00 saatleri arasında dışarı çıkma izni başladı. Vatandaşlar yine park ve bahçelere akın etti. Kimisi yürüyüş yaptı, kimisi müzik dinledi, kimisi güzel havanın tadını çıkararak güneşlendi. Dışarı çıkan vatandaşlar ise mutluluklarını dile getirdi.

Beyoğlu'nda bulunan Cezayirli Hasan Paşa Parkı'na gelen vatandaşlardan Hediye Er, "Çok mutluyuz, çok özlemişiz. Dizlerim tutulmuştu artık iyi ki çıktık. Bu hastalık tamamen biter gider inşallah. Sabırsızlıkla bekliyordum çıkmayı. Namazımı kılıp hemen parka geldim" diye konuştu.

Ergun Güney ise "Dışarı çıktığım için çok mutluyum. Bu günler bize ders olsun. Hava düzeldi, hayvanlar ortaya çıktı. Demek ki dünya sadece bizim dünyamız değilmiş herkesin dünyası" dedi.

"SAHİLDE BAZI YERLER KALABALIK OLUYOR"

Zeytinburnu sahile gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan bazıları yürüyüş yaparken, bazıları ise güneşlendi. Zeytinburnu Sahilde yürüyüş yapan Nebahat Başar "Çok gezeriz. Her gün dışarı çıkarız. Ama bu süreçte ev de kalmamıza rağmen, hiç sıkılmadık. Evde işlerimiz bitmiyor. Eve geleni gideni yıkıyoruz. Dışarı çıktığımızda yine dikkat ederek yürüyoruz. Sahilde bazı yerler kalabalık oluyor. Sakin yerlerde yürüyoruz. Mesafeyi korumayanlar hiç çıkmasın, evinde otursun" dedi.

Büyükçekmece'de ise parklara ve sahillere de inenlerden kimi bisiklet sürerken kimi ise köpeklerini gezdirdi.

KADIKÖY VE MALTEPE SAHİL

Kadıköy'de sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe bürünen Bağdat Caddesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla doldu taştı. Maltepe Sahili'nde kimileri güneşli havanın tadını çıkartırken, kimileri sahildeki çimenlerde oturarak vakit geçirdi. Sahilde oturan bir kişi, "Çok mutluyuz şu anda temiz hava alıyoruz. Deniz havası alıyoruz. Bugünlerimizi özlüyoruz. İnşallah bir an önce biter biz de rahat rahat dolaşırız." dedi.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA