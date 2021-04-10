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65 yaş üstüne kolaylık! e-Devlet uygulamasında yeni hizmet!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet uygulaması üzerinden 65 yaş üstü vatandaşlara sağlandığı kolaylık ile ilgili açıklamada bulundu.

65 yaş üstüne kolaylık! e-Devlet uygulamasında yeni hizmet!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele esnasında başlatılan uygulama sayesinde, 65 yaş üstü vatandaşların e-Devlet şifresi için PTT'ye gitmesinin gerekli olmadığını, başvurularını e-devletten yapabildiklerini ve şifrelerini evlerinde teslim alabildiklerini açıkladı.

Başkan Koç, e-Devlet şifresi olmayan vatandaşların "www.turkiye.gov.tr"  adresindeki başvuru formunu doldurarak şifreyi adreslerine istemeleri gerektiğini söyledi. 65 yaş üstünün e-Devlet şifresi sorunlarını çözmeye yarayan söz konusu uygulama, 17 Kasım 2020'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başladı.

Koç; uygulama hizmetinin yoğun olarak talep gördüğünü ve ilerleyen zamanlarda Ankara geneline yayıldığını ifade etti. Ardından, şubat ayı itibarıyla İstanbul'a hizmet verilmeye başlandığını dile getirdi.

"BAŞVURUYA AÇILDI"

Konu ile ilgili açıklama yapan Koç, "65 yaş üstü vatandaşlara 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti, nisan ayı itibarıyla tüm Türkiye'de başvuruya açıldı" diye konuştu. Ardından, e-Devlet üzerinden yapılan şifre talebinin PTT AŞ'ye iletildiğini, PTT kargo personelinin de şifreyi vatandaşa teslim ettiğini söyledi. Vatandaşların, şifre zarfını teslim almasının ardından e-Devlet Kapısı ana sayfasında aktivasyon için istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesabın aktif hale geldiğini ifade ederek, "Şifre teslimleri, ilgili kişiyle yüz yüze kimlik doğrulaması gerçekleştirildikten sonra yapılıyor." şeklinde konuştu.

(AA)

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