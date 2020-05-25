65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut ergin Ramazan Bayramı'nın ilk gününde evden çıkma izni olan 65 yaş üzeri vatandaşlara çiçek dağıttı.

Sarımsaklı ve Aliçetinkaya mahallesinde sahil bandında aylardır evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik gerçekleştirdiği anlamlı etkinlikte, vatandaşların bayramını kutlayan Başkan Ergin'i zarif eşi Canan Ergin de yalnız bırakmadı.

Beraberinde getirdiği çiçekleri vatandaşlara dağıtan Ergin çifti, onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Ayvalık Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettikleri mini sohbetlerde Başkan Ergin'e adeta sevgi gösterilerinde bulundukları gözlendi.

Gerçekleştirdiği anlamlı bayram kutlamasında sosyal mesafe kurallarına harfiyen riayet eden Belediye Başkanı Mesut Ergin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu bayramda da sokağa çıkma yasağı mevcut. Ama bugün aynı zamanda 65 yaş üzeri büyüklerimizin de evlerinden dışarı çıkabilmelerine yönelik izinli oldukları bir gün. Bu vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetildiği bu saatlerde onlarla birlikte olmak istedik. Hem bayramlarını çiçeklerle kutlayalım, hem de onlarla sohbet edip, sorunlarını ve taleplerini dinlemek istedik. Bu düşünceyle de bugün buradayız. Çok da mutluyuz. Büyüklerimizin önerilerini de dinleyerek notlarımızı alıyoruz. "dedi.

65 yaş üzeri vatandaşların kendisine ve Ayvalık Belediyesi'nin hizmetlerine yönelik övgü dolu sözler sarf etmelerinin hatırlatılmasına yönelik bir soruyu cevaplandıran Başkan Ergin, "Sağolsunlar, bugün buradaki büyüklerimizden kiminle konuştuysak belediyemizin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Biz niçin seçildik? Ayvalık'ta yaşayan vatandaşlarımızın dertlerine deva olmak, Ayvalık'ımızı daha iyi noktalara getirebilmek ve bu güzel ilçeyi daha yaşanılabilir kılmak adına bu göreve talip olduk. Bu uğurda Ayvalık Belediye Başkanı olarak, Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri olarak ve Ayvalık Belediyesi personelleri olarak elimizden geldiğince büyük bir gayret içerisindeyiz. İnanıyorum ki; biraz sabırla Ayvalık'ımız daha iyi noktalara gelecektir. Bundan da hiç şüphem yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA