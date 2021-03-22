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  3. 65 yaş üzerine yeni yasaklar geldi: Eskişehir'de toplu taşıma aracı ve pazarlarda kısıtlama!

65 yaş üzerine yeni yasaklar geldi: Eskişehir'de toplu taşıma aracı ve pazarlarda kısıtlama!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında devam eden aşılama ile birlikte alınan kademeli normalleşme kararı, vaka sayılarındaki artışı beraberinde getirdi. Bunun üzerine kısıtlamalar yeniden gündeme gelirken Eskişehir'de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da yasaklar geri geldi.

65 yaş üzerine yeni yasaklar geldi: Eskişehir'de toplu taşıma aracı ve pazarlarda kısıtlama!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geliştirilen aşılan uygulaması, ülkemizde en güncel verilere göre 8 milyon 64 bin 146 kişiye ulaştı. Sayının her geçen gün artmasıyla birlikte normalleşme yolunda da yeni kararlar alındı. 

Kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle artan pozitif vaka sayıları ise, kısıtlamaları yeniden gündeme getirdi. Özellikle risk grubunda oldukları bilinen 65 yaş üzeri vatandaşlar için pozitif vaka sayısı yükselen kentlerde yeni önlemler gündemde. 

65 yaş üzerine yeni yasaklar geldi: Eskişehir'de toplu taşıma aracı ve pazarlarda kısıtlama!

TOPLU TAŞIMADA SAAT YASAĞI

Eskişehir'de de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni kısıtlama kararı alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan karara göre, bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 07.00-09.00 ve 16.30-18.30 saatlerinde şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

65 yaş üzerine yeni yasaklar geldi: Eskişehir'de toplu taşıma aracı ve pazarlarda kısıtlama!

YASAKTAN MUAF OLAN KİŞİLER

İş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı ve benzeri belgeyi ibraz eden çalışanlar, sağlık randevusu olanlar, özel gereksinime muhtaç çocuğu olanlar, bakıcılık faaliyeti yürütenler, bu kısıtlamadan muaf sayılacak.

65 yaş üzerine yeni yasaklar geldi: Eskişehir'de toplu taşıma aracı ve pazarlarda kısıtlama!

PAZAR İZNİ 12.00'YE KADAR

Ayrıca, semt pazarlarındaki yoğunluğu azaltmak üzere, bu yaş grubundaki vatandaşların alışverişlerine saat 12.00'ye kadar izin verilecek. 

Eskişehir'de 6-12 Mart'ta 74,59 olan 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı, 13-19 Mart'ta 116,56'ya yükselmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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