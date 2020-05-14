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65 yaş ve üstü eski güreşçilere ziyaretler devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu il temsilcilerinin, 65 yaş ve üstü eski güreşçilere yönelik ziyaretleri sürüyor.Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası başlatılan 65 yaş ve üstü eski güreşçilere...

65 yaş ve üstü eski güreşçilere ziyaretler devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu il temsilcilerinin, 65 yaş ve üstü eski güreşçilere yönelik ziyaretleri sürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı sonrası başlatılan 65 yaş ve üstü eski güreşçilere ziyaretlerin devam ettiği belirtildi.

Ziyaretler kapsamında ihtiyaçları sorulan eski güreşçilere, spor yapmaları için eşofman takımı hediye edildiği kaydedildi.

Eski güreşçilerin ziyaret ve desteklerinden dolayı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a teşekkür ettiği aktarıldı.


Kaynak: AA


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