65 yaş ve üzeri temiz havanın tadını çıkardı

Kağıthane Belediyesi sokağa çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için şehrin ünlü mesire yerlerinden Hasbahçe'yi belirli süreliğine kullanıma açtı. Belediye ayrıca ileri yaştakilere maske, kolonya ve sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, bu hafta sonu saat 12.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarı çıktı. Kağıthane Belediyesi ekipleri, ileri yaştaki vatandaşlar için Hasbahçe mesire alanını bir süreliğine kullanıma açtı. Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle belediye ekipleri ileri yaştaki vatandaşlara lokum hediye ederek bayramlarını kutladı. Bunun yanı sıra belediye ekipleri yaşlılara maske, kolonya ve sabundan oluşan hijyen paketi hediye etti.

"ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRECEK"

Kağıthane Belediyesi Daire Amiri Salih Dede çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Dede, "Bugün yaşlılarımızın sokağa çıkma serbestliği ile saat 15.00 gibi Hasbahçemizde hijyen paketi dağıtımı yaptık. Aynı zamanda yaklaşan bayramımız için de Belediye Başkanımızın bir lokum ikramı oldu. Bugün yaşlılarımıza bunları ikram ettik. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Hafta içinde gençlerimize de bu ikramda bulunduk. Bugün de yaşlılarımızla bir aradayız. Her zaman devam ediyoruz" diye konuştu.

"PSİKOLOJİK OLARAK KENDİMİZİ HAZIRLADIK"

67 yaşındaki emekli hemşire Ayşe Yıldız yasaklara uyduğunu ve belediye ekiplerinin kendilerine moral verdiklerini belirtti. Yıldız, "Tabii ki yasaklara uyuyoruz. Zaten uymasaydık salgın kontrol altına alınamazdı. Çok dikkat ediyoruz. Ben yarım saat önce dışarı çıktım. Hemen kendimi sokağa atayım düşüncesinde değildim zaten. Psikolojik olarak kendimizi hazırladık. İlk başlardaki kadar etkilenmeden bu kurallara uymamız gerektiğine inandık. Daha doğrusu eğitildik diyebilirim. Sağlık bakanımızın açıklamalarıyla rahatladım. Emekli bir hemşireyim. Meslektaşlarımın ölümünden çok etkilendim. Yavaş yavaş bu süreci atlatıyoruz diye düşünüyorum. Belediye çalışanlarını görünce mutlu oldum. Hatırımı da sordular. Çok memnun olduk. Sağ olsun başkanımız bizleri düşünmüş. Bizler için moral oldu, destek oldu. Çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA