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  3. 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama süreci yarın başlıyor!

65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama süreci yarın başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim." ifadelerine yer verdi.

65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama süreci yarın başlıyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 65 yaş ve üzeri vatandaşların yarın aşılanmasına başlanacağını belirtti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yarın sabah 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın 60 yaş üzeri eşleri de aşı olabilecekler. Randevularınızı web sayfamızdan ve mobil uygulamadan almanızı rica ederim." 
 

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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