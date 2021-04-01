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  3. 65 yaşındaki pazar tacizcisi böyle yakalandı!

65 yaşındaki pazar tacizcisi böyle yakalandı!

Aydın’ın Söke ilçesindeki bir semt pazarında skandal görüntüler kayda geçti. 65 yaşındaki N.Y. adlı bir kişinin, pazara alışveriş için gelen kadınlar taciz ettiği anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Olayın ardından yakalanan gözaltına alındı.

Aydın’ın en büyük ilçelerinden Söke’de kurulan çarşamba pazarında yaşanan çirkin olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Görüntülerde 65 yaşındaki N.Y.’nin alışveriş telaşında olan kadınları taciz ede ede pazarın sonuna kadar gittiği görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri tacizciyi gözaltına aldı. 

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen N.Y.’nin emniyet binasına girerken bastonu ile birlikte yürümekte zorluk çekmesi dikkat çekti. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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