65 yıllık evli çift, 1 gün arayla hayatını kaybetti
Hatay'da 65 yıllık evli Ahmet ile Hatice Turan çifti, 1 gün arayla yaşamını yitirdi.
Hatay'da 65 yıllık evli Ahmet ile Hatice Turan çifti, 1 gün arayla yaşamını yitirdi.
Payas ilçesi Kürtül Mahallesi'nde kaybolan 85 yaşındaki Ahmet Turan dün ölü bulundu. Turan, bugün öğle namazını müteakip Asri Mezarlıkta toprağa verilirken, bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gören eşi 84 yaşındaki Hatice Turan da bugün hayatını kaybetti.
3 çocuk sahibi yaşlı çiftin ölümü yakınlarını yasa boğdu.
Kaynak: İHA
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