650 yıllık sanat yaşatılmaya çalışılıyor

Tokatlı yazma ustaları 650 yıllık sanatı sonraki kuşaklara aktarmak için çalışıyor.

Osmanlı Döneminde birçok sanata ev sahipliği yapan ve bölgenin tekstil anlamda merkezi olmuş kadim bir kent olan Tokat'ta Yazmacılık yaşatılmaya çalışılıyor. 650 yıllık Yazmacılık sanatını az sayıda kalan ustalar tarafından gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösteriliyor. Halk Eğitim Merkezinin yanı sıra atölyelerde usta öğreticiler tarafından yazmacılık öğrenmek isteyenlere eğitim veriliyor. Kadın ustalar ahşap kalıp oyma, yazma basma ve kalem işi boyama gibi birçok teknik kullanarak ortaya çıkardıkları tarihi motiflere sahip eserleri yeni nesillere aktarıyor. Yazma Ustası Hülya Üner, 650 yılı aşkın bir zamandır Tokat'a ait olan bir mesleği yapmaya ve yaşatmaya çalıştığını kaydetti. Yazmacılık mesleğini bir terapi olarak değerlendiren Üner, "Usta öğretici olarak Yazmacılık öğrenmek isteyenlere eğitim veriyoruz. Önce çocukları eğitir gibi ağacımızı alıyoruz zımparalıyoruz, kalıbımızı yapıyoruz. Sonra baskıya geçiyoruz ve ürünlerimizin bitmesini sergiliyoruz. Beğenildiği zaman da çok mutlu oluyoruz. Çocuğumuzun büyüdüğünü görüyoruz" dedi

Gelecek kuşaklara Yazmacılık sanatının aktarılması için çaba gösterdiklerini ifade eden Üner, "Bu mesleğe atılmak istiyorsanız önce çıraklığını yapacaksınız. Tam anlamıyla öğreneceksiniz ve ondan sonra mesleği tanıtarak başlayabilirsiniz. Bilmediğiniz biriye başlayamazsınız. Şuanda biz kurs veriyoruz, öğretiyoruz. Bizle çalışmak isteyenlere çalışıyoruz, çalışmak istemeyenlere de biz yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA