65/1-b(b) Trafik Cezası Nedir? 65/1-b(b) Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

65/1-b(b) trafik ceza kodu nedir? diye bir araştırma içerisindeyseniz muhtemelen bu cezayla karşı karşıyasınız. Bölge Gündem Haber Editörü Rukiye Karapunar, 65/1-b(b) trafik ceza kodunu ve 65/1-b(b) madde trafik cezası 2022 ne kadar? sorularının cevaplarını sizler için araştırdı.

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65/1-b(b) Trafik Cezası Nedir? 65/1-b(b) Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

Trafikte kural ihlali durumun da trafik cezası yememiz kaçınılmaz bir durumdur. Cezalar ne kadar canımızı sıksa da bu cezaların sebebi trafik kazalarını önlemek, trafik akışı ile düzenini hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Bu kapsamda sizde bir trafik cezası yediyseniz elbette 65/1-b(b) trafik ceza kodu nedir? diye merak ediyorsunuzdur. Peki nedir bu 65/1-b(b) madde trafik cezası, 65/1-b(b) madde trafik cezası 2022 ne kadar? Tüm detayları sizler için bu makalede aktaracağız.

65/1-b(b) Trafik Ceza Kodu Nedir?

2022 yılı trafik ceza rehberinde yer alan bilgilere göre 65/1-b(b) ceza kodu Azami yüklü ağırlığı veya izin verilen azami yüklü ağırlığı %3,75 + 500 Kg dan %15 fazlasına kadar aşmak, şeklinde açıklanmıştır.

Yaptırım uygulanacak diğer husus ise şöyle belirlenmiştir:

1- İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır. 2-Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde işleten ve gönderen için uygulanacak trafik idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır.

65/1-b(b) Madde Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

2022 yılı için 65/1-b(b) madde trafik cezası bedeli 3339 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Bu rakam her yıl enflasyon oranları gözetilerek zam yapılır.Trafik cezalarında önemli olan bir diğer detay ise erken ödeme indirimidir. Trafik cezalarınızı tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ödemeniz halinde yüzde 25 indirim uygulanır.

3339 TL Yüzde 25 indirim ne kadar yapar?

Cezanızın üzerinden 15 gün geçmediyse ve erken ödeme yapmaya karar verdiyseniz 3339TL’lik rakam yüzde 25 indirim ile 2504,25 Türk Lirasına düşmektedir.

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trafik cezası ne kadar?

Trafik Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Trafik ceza sorgulamalarınızı belli periyotlarla yapmanızda fayda vardır. Bu trafik cezaları size resmi olarak tebliğ edilme kuralı olsa bile bazı durumlarda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durumda trafik cezalarından haberiniz olmayabilir ve trafik cezanıza faiz uygulanabilmektedir.

Trafik cezası sorgulama işlemini e-Devlet giriş yaptıktan hemen sonra sayfanın üzerinden yer alan arama çubuğuna “plakaya yazılan ceza sorgulama” şeklinde bir arama yaparak ulaşabilirsiniz. Yine aşağıdaki urle tıklayarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET TRAFİK CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

GİB TRAFİK CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

trafik ceza kodu nedir?

Trafik Cezaları Nereye Ödenir?

Trafik cezalarınızı anlaşmalı banka şubeleri, PTT Şubeleri, mobil bankacılık uygulamalarından, internet bankacılık şubelerinden, e-Devlet üzerinden veya  İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden trafik cezası ödeme işlemini yapabilirsiniz.

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