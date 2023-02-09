66 saat geçmesine rağmen Helen bebek sağ kurtuldu!

7.7'lik ve 7.6'lık deprem sonrası 10 ilde meydana gelen deprem sonrası Güneydoğu Anadolu bölgesi büyük bir yıkıma uğradı. Arama kurtarma ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş depreminin üzerinden 4 gün geçmesine rağmen enkazdan bir bebek sağ olarak kurtarıldı.

66 SAAT SONRA KURTARILDI

Hatay'da 66 saat boyunca enkaz altında kalan Helen bebek enkaz altından sağ olarak çıkardı. Hatay’ın Odabaşı Mahallesi'nde çöken binada çalışma yapan ekipler 7 aylık Helen İnitizanoğlu'na ulaştı. 66 saatin sonunda arama kurtarma ekipleri Helen bebeği enkazdan sağ olarak kurtardı.

Yapılan ilk müdahalenin ardın Helen bebek, hastaneye kaldırıldı.