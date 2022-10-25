66 Trafik Cezası Nedir? 66 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

Trafikte kural ihlali durumun da trafik cezası yememiz kaçınılmaz bir durumdur. Cezalar ne kadar canımızı sıksa da bu cezaların sebebi trafik kazalarını önlemek, trafik akışı ile düzenini hızlı ve güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Bu kapsamda sizde bir trafik cezası yediyseniz elbette 66 trafik ceza kodu nedir? diye merak ediyorsunuzdur. Peki nedir bu 66 madde trafik cezası, 66 madde trafik cezası 2022 ne kadar? Tüm detayları sizler için bu makalede aktaracağız.

66 Trafik Ceza Kodu Nedir?

2022 yılı trafik ceza rehberinde yer alan bilgilere göre 66 ceza kodu 1- Ayrı bisiklet yolu veya şeridi varsa, bisiklet ve elektrikli skuterleri taşıt yolunda sürmek, 2- Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletleri yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde sürmek, 3- Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosikletlerin ikiden fazlasını taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürmek, 4- Bisikleti ellerini bırakarak sürmek, 5- Elektrikli skuter ve motorlu bisikleti manevra dışında tek elle sürmek, 6- Motosikleti devamlı iki elle sürmemek, 7- Elektrikli skuter ile sırtta taşınabilen kişisel eşya harici yük ve yolcu taşımak, 8- Elektrikli skuteri otoyol, şehirler arası karayolları ve azami hız sınırı 50 km/s üzerinde olan karayollarında kullanmak, 9- Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlere, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmek, 10- Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerle yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımak, 11- Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasını taşımak, şeklinde açıklanmıştır.

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66 Madde Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?

2022 yılı için 66 madde trafik cezası bedeli 427 Türk Lirası olarak uygulanmaktadır. Bu rakam her yıl enflasyon oranları gözetilerek zam yapılır.Trafik cezalarında önemli olan bir diğer detay ise erken ödeme indirimidir. Trafik cezalarınızı tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ödemeniz halinde yüzde 25 indirim uygulanır.

427 TL Yüzde 25 indirim ne kadar yapar?

Cezanızın üzerinden 15 gün geçmediyse ve erken ödeme yapmaya karar verdiyseniz 427TL’lik rakam yüzde 25 indirim ile 320,25 Türk Lirasına düşmektedir.

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Trafik Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Trafik ceza sorgulamalarınızı belli periyotlarla yapmanızda fayda vardır. Bu trafik cezaları size resmi olarak tebliğ edilme kuralı olsa bile bazı durumlarda sorunlar yaşanabilmektedir. Bu durumda trafik cezalarından haberiniz olmayabilir ve trafik cezanıza faiz uygulanabilmektedir.

Trafik cezası sorgulama işlemini e-Devlet giriş yaptıktan hemen sonra sayfanın üzerinden yer alan arama çubuğuna “plakaya yazılan ceza sorgulama” şeklinde bir arama yaparak ulaşabilirsiniz. Yine aşağıdaki urle tıklayarak kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET TRAFİK CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

GİB TRAFİK CEZASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Trafik Cezaları Nereye Ödenir?

Trafik cezalarınızı anlaşmalı banka şubeleri, PTT Şubeleri, mobil bankacılık uygulamalarından, internet bankacılık şubelerinden, e-Devlet üzerinden veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden trafik cezası ödeme işlemini yapabilirsiniz.

Trafik cezası yapılandırma mümkün mü?