660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle | DMAX canlı yayın izle linki

Yağlı güreş denince akıllara ilk gelen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin 660'ıncısı Edirne'de başladı. 2019 yılının Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz, Türk bayrağını göndere çekmesiyle başlayan heyecanda başpehlivanlar kura çekimi sonrası güreştiler. Heyecanın sürdüğü müsabakaları izlemek isteyen güreşseverler de internet arama motorlarında 660'ıncı Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı izle | DMX canlı yayın izle linki şeklinde aramalarda bulunuyor.

660'INCI KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLE

660'ıncı Kırkıpınar Yağlı güreşleri Sarayiçi Er Meydanı'na yapılıyor. Birinci tur müsabakalarının tamamlanmasının ardından DMAX kanalı üzerinden yayınlanan maçlarla devam ediyor. Pehlivanlar zorlu sıcak havada birbirlerine üstünlük kurmak için kıyasıya mücadele ediyorlar.

660'INCI KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ CANLI İZLE

660'INCI KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ DMAX CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

660'ıncı Kırkıpınar Yağlı güreşleri, DMAX kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Başpehlivanlık için yapılan mücadeleler izleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Gözler 2019 yılının başpehlivanı Ali Gürbüz'ün üzerinde olmaya devam ediyor.

660'INCI KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ DMAX CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

İKİNCİ TURA YÜKSELENLER

Başpehlivanlık birinci tur müsabakalarında rakiplerini yenen Furkan Durmuş Altun, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Koç, Hüseyin Gümüşalan, Serkan Serttürk, Hüseyin İyican, Yalçın Üncül, Ertuğrul Dağdeviren, Yıldıray Akın, Serhat Gökmen, Osman Aynur, Tanju Gemici, Fatih Atlı, Özkan Yılmaz, İsmail Erkal, Şaban Yılmaz, Salih Dorum, Faruk Akkoyun, Salih Erinç, Cengizhan Şimşek, Kürşat Şevki Korkmaz, Recep Kara, Kaan Kaya, Mustafa Batu, Mecit Yıldırım ve Fatih Koyuncu, ikinci tura yükseldi.

Üç yıl fire vermeden üst üste Kırkpınar'da şampiyon olan başpehlivan ise altın kemerin ebedi sahibi oluyor.

Yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında, 22 ayar 480 gram altından imal edilen "altın kemer"i ilk kuşanan başpehlivan, 1960 yılında İbrahim Karabacak oldu.

Daha sonraki yıllarda seriyi tamamlayan Ordulu Mustafa Bük (1966-1967-1968), Karamürselli Aydın Demir (1976-1977-1978), Denizlili Hüseyin Çokal (1982-1983-1984) birer kez altın kemerin sahibi olurken, Karamürselli Ahmet Taşçı, Cumhuriyet tarihinde altın kemere iki kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) sahip oldu.

1997 yılından bu yana başpehlivanlık unvanını üst üste 3 kez hiçbir pehlivan elde edemediği için 24 yıldır altın kemer daimi sahibini arıyor.

İSİMLER FAZLA

2007 ve 2008 yılları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Recep Kara, altın kemer sahipliğine çok yaklaşmasına rağmen Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilmesiyle bu unvanı alamadı.

2009 ve 2010 yıllarının başpehlivanı, "Altın puan ustası" Mehmet Yeşil Yeşil de 2011'de altın kemerin ebedi sahibi olmak için er meydanına çıktı.

Mehmet Yeşil Yeşil, 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yani altın kemer yılında, rakibi Fatih Atlı'ya ikinci tur güreşlerinde yenildi.

ALİ GÜRBÜZ TARİH YAZMIŞTI

Ali Gürbüz, 2011 ve 2012 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Recep Kara'yı, 2013 yılında da hemşehrisi İsmail Balaban'ı yenerek üç kez üst üste başpehlivanlık unvanını kazandı.

Babası Recep Gürbüz'ün 1988'de Kırkpınar Başpehlivanı olarak bir yıllığına Antalya'ya getirdiği altın kemerin ebedi sahibi olmayı hak eden Ali Gürbüz, verdiği numunelerin dopingli çıkması nedeniyle son başpehlivanlık unvanını kaybetti ve altın kemeri iade etti.

Güreş otoritelerinin "efsane güreşçi" olarak nitelediği Ahmet Taşçı'nın en son 1997 yılında ebedi sahibi olduğu altın kemer, o tarihten sonra her güreşin ardından yeniden Edirne Belediyesinin kasasına dönüyor.

2001 yılındaki 640. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin 3. kez ebedi sahibi olmak için finalde mücadele eden Ahmet Taşçı, Vedat Ergin'le güreşinde hakemlerin kararlarına kızarak güreşi sonlandırmış, rakibinin elini kaldırarak Ergin'i galip ilan etmişti.

Söz konusu müsabakadan hakem hatalarını gerekçe göstererek çekilen Ahmet Taşçı, "O kemer ahlı, kimseye gitmez." diyerek serzenişlerini pek çok platformda dile getirmişti.