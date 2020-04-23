67 yaşında virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi
BARTIN'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 67 yaşındaki erkek hasta taburcu edildi.
BARTIN'da koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 67 yaşındaki erkek hasta taburcu edildi. Hasta, evine sağlık çalışanlarının alkışlarıyla uğurlandı.
Bartın Devlet Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan kişinin, 2 haftalık tedavisi tamamlandı. Sağlığına kavuşan hasta, taburcu edildi. Erkek hasta, doktor ve hemşirelerin alkışlarıyla evine uğurlandı. Bartın'da bugüne kadar hastanede tedavisi tamamlanan 25 kişi taburcu edildi.
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Kaynak: DHA
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