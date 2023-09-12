671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Başpehlivanına davullu zurnalı karşılama

Antalya'da gerçekleştirilen 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başaltı finalinde birinci olarak Başpehlivan seçilen Seçkin Duman, memleketi Kocaeli'nin Gökçeören Mahallesi'nde davul ve zurnayla karşılandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri Başpehlivanına davullu zurnalı karşılama

Antalya'da gerçekleştirilen 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başaltı finalinde birinci olarak Başpehlivan seçilen Seçkin Duman, memleketi Kocaeli'nin Gökçeören Mahallesi'nde davul ve zurnayla karşılandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen ve Türk geleneklerinin en önemli spor etkinliklerinden biri olarak kabul edilen 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde başaltı finalinde birinci olarak Başpehlivan seçilen Seçkin Duman, memleketi Kocaeli'ne döndü. İzmit ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'ne gelen Duman, burada ailesi ve mahalle halkı tarafından meşale, davul ve zurnayla karşılandı. Kategorisinde şampiyon olan Duman için kurban kesilirken bazı vatandaşlar ise altın ve para taktı.

Duman'ın şehre gurur yaşattığını ifade eden Gökçeören Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kaya, "Çok mutluyuz bize bu gururu yaşattığı için Kocaeli ve Gökçeören adını okutturan Başpehlivan adayımız Seçkin Duman'a gönülden teşekkür ederim. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız pehlivanımız için her türlü destekle yanındayız" dedi.

"Bundan sonra Başpehlivan adaylarında ben de varım"

Şampiyonluk için çok çalıştığını aktaran Başpehlivan Seçkin Duman, "Çok mutluyum, çok çalıştık, yılmadık, yıkılmadık kazandık. Bundan sonra Başpehlivan adaylarında ben de varım. Beni bu şekilde karşılayan tüm sevenlerime teşekkür ederim. 2023 hasat sonu festivali olan Taşköprü Güreşleri'nde görüşmek üzere" diye konuştu.

Öte yandan mahalle merkezinde yapılan karşılama törenine, Başpehlivanın ailesinin yanı sıra Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, Gökçeören Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kaya, Tavşantepe Mahalle Muhtarı İbrahim Efe, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali Filiz, Taşköprülüler Derneği Başkanı Erhan Çiftçi, Körfez Taşköprülüler Derneği Başkanı Ceyhun Atik ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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