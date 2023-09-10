671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını final mücadelesinde Osman Kan'ı yenen Ali Gürbüz kazandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını final mücadelesinde Osman Kan'ı yenen Ali Gürbüz kazandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde Recep Gürbüz Stadı'nda, gerçekleştirilen ve "Türk'ün ilk er meydanı" olarak değerlendirilen güreşlerde, çeyrek final maçlarını kazanan başpehlivanlar Ali Gürbüz ile Mustafa Batu, Osman Kan ile Kürşat Şevki Korkmaz kurayla yarı finalde eşleşti. puanlama sisteminin uygulanmadığı ve sağanak altında gerçekleştirilen başpehlivanlık yarı final maçında Batu'yu yenen Gürbüz ile Korkmaz'ı mağlup eden Kan finale yükseldi. Geçen yılın şampiyonu Ali Gürbüz, finalde Osman Kan'a üstünlük sağlayıp, 671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazandı.

Organizasyona yaklaşık 1200 güreşçi katıldı. Ağalık ihalesini geçen yılın Elmalı güreş ağası Hakan Çetin 14 milyon 7 bin TL'ye tekrar aldı.

Binlerce vatandaşın üç gün boyunca takip ettiği güreşlerin finallerine Antalya Vali Vekili Mustafa Hulusi Arat, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve milletvekilleri katıldı.

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz

671. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Ali Gürbüz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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