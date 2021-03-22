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68 Aksaray Belediye Spor, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

68 Aksaray Belediye Spor, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Bayrampaşa Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  68 Aksaray Belediye Spor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.

68 Aksaray Belediye Spor  Bayrampaşa Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00

68 Aksaray Belediye Spor Bayrampaşa Spor Maçının Hakemleri
Veli Karakaya(hakem), Cemalettin Gündoğdular(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Doğan(2. Yardımcı Hakem), Ersan Şen(dördüncü Hakem)

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 2. Serhat Velioğlu, 6. Gürcan Gözüm, 9. Mustafa Apardı, 18. Batuhan Tekin, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 37. Muhammet Taha Şahin, 55. Onur Alsu, 60. Serkan Gürses, 68. İbrahim Konuksever, 99. Tayyib Kanarya

Yedekler
25. Ömer Eleler, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 11. Hikmet Enes Etlik, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 41. Talha Özler, 90. Mümin Aysever

Teknik Sorumlu
Cem Kavçak

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Sarı Kart Tayyib Kanarya 38.dk, Çift Sarı Kart Batuhan Tekin 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar
Tayyib Kanarya 88.dk, Serhat Velioğlu 46.dk, Serkan Gürses 69.dk, Ömer Faruk Çalışkan 69.dk

Oyuna Girenler
Mümin Aysever 88.dk, Muzaffer Kahrıman 46.dk, Berkay Can 69.dk, Talha Özler 69.dk

BAYRAMPAŞA SPORBayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11
52. Hasan Kaya, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 5. Nasrullah Dedemen, 9. İsa Güler, 20. Emincan Konuk, 21. Mustafa Yılmaz, 23. Mertcan Aktaş, 34. Batuhan Boyoğlu, 6. Erkam Develi, 81. Burçak Özkanca, 88. Yusuf Emre Alyaprak

Yedekler
67. Mehmet Enes Sarı, 8. Bünyamin Balat, 10. Şahin Aygüneş, 70. Kerem Çalışkan, 12. Serkan Kenter, 54. Timur Kosovalı, 80. Mehmet Sefa Etöz

Teknik Sorumlu
Mehmet Erdal Alpaslan

Goller
Yusuf Emre Alyaprak,15.dk (f), İsa Güler,56.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Burçak Özkanca 61.dk, Sarı Kart Bünyamin Balat 90+3.dk

Oyundan Çıkanlar
Mertcan Aktaş 90+1.dk, Kerem Çalışkan 76.dk, Erkam Develi 76.dk, İsa Güler 90+1.dk, Mustafa Yılmaz 45+2.dk

Oyuna Girenler
Serkan Kenter 90+1.dk, Şahin Aygüneş 76.dk, Bünyamin Balat 76.dk, Mehmet Sefa Etöz 90+1.dk, Kerem Çalışkan 45+2.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Düzcespor25145640264714
2Adıyaman 1954 SK261211331174714
368 Aksaray Belediyespor25136630164514
41954 Kelkit Bld.Spor2612862819449
5Bursa Yıldırımspor25127632204312
6Bayrampaşa25116837253912
752 Orduspor FK26911638243814
8Alanya Kestelspor258982929330
9Siirt İl Özel İdare268810213732-16
10Modafen258611283130-3
11Karaköprü Belediyespor256118313429-3
12Kozan Spor FK266119162129-5
13Bergama Belediyespor256109263228-6
14Silivrispor2661010233628-13
15Kırıkkale Büyük Anadoluspor257612304027-10
16Sultanbeyli Bld.267415193325-14
17Muğlaspor252914193815-19

Fikstür

21.03.20211954 Kelkit Bld.Spor2-2Karaköprü Belediyespor
21.03.202168 Aksaray Belediyespor0-2Bayrampaşa
21.03.202152 Orduspor FK3-0Kestelspor
21.03.2021Sultanbeyli Bld.1-0Bursa Yıldırımspor
21.03.2021Muğlaspor1-2Kozan Spor FK
21.03.2021Modafen4-0Silivrispor
21.03.2021Bergama Belediyespor3-1Siirt İl Özel İdare
21.03.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor0-0Adıyaman 1954 SK
Tayfun Altuntaş
Editör
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