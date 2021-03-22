68 Aksaray Belediye Spor, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Bayrampaşa Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 68 Aksaray Belediye Spor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi.
68 Aksaray Belediye Spor Bayrampaşa Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.03.2021 14:00
68 Aksaray Belediye Spor Bayrampaşa Spor Maçının Hakemleri
Veli Karakaya(hakem), Cemalettin Gündoğdular(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Doğan(2. Yardımcı Hakem), Ersan Şen(dördüncü Hakem)
68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 2. Serhat Velioğlu, 6. Gürcan Gözüm, 9. Mustafa Apardı, 18. Batuhan Tekin, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 37. Muhammet Taha Şahin, 55. Onur Alsu, 60. Serkan Gürses, 68. İbrahim Konuksever, 99. Tayyib Kanarya
Yedekler
25. Ömer Eleler, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 11. Hikmet Enes Etlik, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 41. Talha Özler, 90. Mümin Aysever
Teknik Sorumlu
Cem Kavçak
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Tayyib Kanarya 38.dk, Çift Sarı Kart Batuhan Tekin 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Tayyib Kanarya 88.dk, Serhat Velioğlu 46.dk, Serkan Gürses 69.dk, Ömer Faruk Çalışkan 69.dk
Oyuna Girenler
Mümin Aysever 88.dk, Muzaffer Kahrıman 46.dk, Berkay Can 69.dk, Talha Özler 69.dk
Bayrampaşa Spor İlk 11
52. Hasan Kaya, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 5. Nasrullah Dedemen, 9. İsa Güler, 20. Emincan Konuk, 21. Mustafa Yılmaz, 23. Mertcan Aktaş, 34. Batuhan Boyoğlu, 6. Erkam Develi, 81. Burçak Özkanca, 88. Yusuf Emre Alyaprak
Yedekler
67. Mehmet Enes Sarı, 8. Bünyamin Balat, 10. Şahin Aygüneş, 70. Kerem Çalışkan, 12. Serkan Kenter, 54. Timur Kosovalı, 80. Mehmet Sefa Etöz
Teknik Sorumlu
Mehmet Erdal Alpaslan
Goller
Yusuf Emre Alyaprak,15.dk (f), İsa Güler,56.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Burçak Özkanca 61.dk, Sarı Kart Bünyamin Balat 90+3.dk
Oyundan Çıkanlar
Mertcan Aktaş 90+1.dk, Kerem Çalışkan 76.dk, Erkam Develi 76.dk, İsa Güler 90+1.dk, Mustafa Yılmaz 45+2.dk
Oyuna Girenler
Serkan Kenter 90+1.dk, Şahin Aygüneş 76.dk, Bünyamin Balat 76.dk, Mehmet Sefa Etöz 90+1.dk, Kerem Çalışkan 45+2.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Düzcespor
|25
|14
|5
|6
|40
|26
|47
|14
|2
|Adıyaman 1954 SK
|26
|12
|11
|3
|31
|17
|47
|14
|3
|68 Aksaray Belediyespor
|25
|13
|6
|6
|30
|16
|45
|14
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|26
|12
|8
|6
|28
|19
|44
|9
|5
|Bursa Yıldırımspor
|25
|12
|7
|6
|32
|20
|43
|12
|6
|Bayrampaşa
|25
|11
|6
|8
|37
|25
|39
|12
|7
|52 Orduspor FK
|26
|9
|11
|6
|38
|24
|38
|14
|8
|Alanya Kestelspor
|25
|8
|9
|8
|29
|29
|33
|0
|9
|Siirt İl Özel İdare
|26
|8
|8
|10
|21
|37
|32
|-16
|10
|Modafen
|25
|8
|6
|11
|28
|31
|30
|-3
|11
|Karaköprü Belediyespor
|25
|6
|11
|8
|31
|34
|29
|-3
|12
|Kozan Spor FK
|26
|6
|11
|9
|16
|21
|29
|-5
|13
|Bergama Belediyespor
|25
|6
|10
|9
|26
|32
|28
|-6
|14
|Silivrispor
|26
|6
|10
|10
|23
|36
|28
|-13
|15
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|25
|7
|6
|12
|30
|40
|27
|-10
|16
|Sultanbeyli Bld.
|26
|7
|4
|15
|19
|33
|25
|-14
|17
|Muğlaspor
|25
|2
|9
|14
|19
|38
|15
|-19
Fikstür
|21.03.2021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|2-2
|Karaköprü Belediyespor
|21.03.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-2
|Bayrampaşa
|21.03.2021
|52 Orduspor FK
|3-0
|Kestelspor
|21.03.2021
|Sultanbeyli Bld.
|1-0
|Bursa Yıldırımspor
|21.03.2021
|Muğlaspor
|1-2
|Kozan Spor FK
|21.03.2021
|Modafen
|4-0
|Silivrispor
|21.03.2021
|Bergama Belediyespor
|3-1
|Siirt İl Özel İdare
|21.03.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|0-0
|Adıyaman 1954 SK