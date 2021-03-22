68 Aksaray Belediye Spor, Bayrampaşa Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 27. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Bayrampaşa Spor ile karşılaştı. maç 0-2 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Bayrampaşa Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 27. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Bayrampaşa Spor ile 21.03.2021 14:00'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 68 Aksaray Belediye Spor - Bayrampaşa Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 0-2 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor Bayrampaşa Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.03.2021 14:00



68 Aksaray Belediye Spor Bayrampaşa Spor Maçının Hakemleri

Veli Karakaya(hakem), Cemalettin Gündoğdular(1. Yardımcı Hakem), Yusuf Doğan(2. Yardımcı Hakem), Ersan Şen(dördüncü Hakem)

68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11

28. Mehmet Akif Önal, 2. Serhat Velioğlu, 6. Gürcan Gözüm, 9. Mustafa Apardı, 18. Batuhan Tekin, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 37. Muhammet Taha Şahin, 55. Onur Alsu, 60. Serkan Gürses, 68. İbrahim Konuksever, 99. Tayyib Kanarya



Yedekler

25. Ömer Eleler, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 11. Hikmet Enes Etlik, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 41. Talha Özler, 90. Mümin Aysever



Teknik Sorumlu

Cem Kavçak



Goller

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Kartlar

Sarı Kart Tayyib Kanarya 38.dk, Çift Sarı Kart Batuhan Tekin 90+3.dk



Oyundan Çıkanlar

Tayyib Kanarya 88.dk, Serhat Velioğlu 46.dk, Serkan Gürses 69.dk, Ömer Faruk Çalışkan 69.dk



Oyuna Girenler

Mümin Aysever 88.dk, Muzaffer Kahrıman 46.dk, Berkay Can 69.dk, Talha Özler 69.dk

Bayrampaşa Spor

Bayrampaşa Spor İlk 11

52. Hasan Kaya, 4. Mustafa Kutay Pekşen, 5. Nasrullah Dedemen, 9. İsa Güler, 20. Emincan Konuk, 21. Mustafa Yılmaz, 23. Mertcan Aktaş, 34. Batuhan Boyoğlu, 6. Erkam Develi, 81. Burçak Özkanca, 88. Yusuf Emre Alyaprak



Yedekler

67. Mehmet Enes Sarı, 8. Bünyamin Balat, 10. Şahin Aygüneş, 70. Kerem Çalışkan, 12. Serkan Kenter, 54. Timur Kosovalı, 80. Mehmet Sefa Etöz



Teknik Sorumlu

Mehmet Erdal Alpaslan



Goller

Yusuf Emre Alyaprak,15.dk (f), İsa Güler,56.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Burçak Özkanca 61.dk, Sarı Kart Bünyamin Balat 90+3.dk



Oyundan Çıkanlar

Mertcan Aktaş 90+1.dk, Kerem Çalışkan 76.dk, Erkam Develi 76.dk, İsa Güler 90+1.dk, Mustafa Yılmaz 45+2.dk



Oyuna Girenler

Serkan Kenter 90+1.dk, Şahin Aygüneş 76.dk, Bünyamin Balat 76.dk, Mehmet Sefa Etöz 90+1.dk, Kerem Çalışkan 45+2.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Düzcespor 25 14 5 6 40 26 47 14 2 Adıyaman 1954 SK 26 12 11 3 31 17 47 14 3 68 Aksaray Belediyespor 25 13 6 6 30 16 45 14 4 1954 Kelkit Bld.Spor 26 12 8 6 28 19 44 9 5 Bursa Yıldırımspor 25 12 7 6 32 20 43 12 6 Bayrampaşa 25 11 6 8 37 25 39 12 7 52 Orduspor FK 26 9 11 6 38 24 38 14 8 Alanya Kestelspor 25 8 9 8 29 29 33 0 9 Siirt İl Özel İdare 26 8 8 10 21 37 32 -16 10 Modafen 25 8 6 11 28 31 30 -3 11 Karaköprü Belediyespor 25 6 11 8 31 34 29 -3 12 Kozan Spor FK 26 6 11 9 16 21 29 -5 13 Bergama Belediyespor 25 6 10 9 26 32 28 -6 14 Silivrispor 26 6 10 10 23 36 28 -13 15 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 25 7 6 12 30 40 27 -10 16 Sultanbeyli Bld. 26 7 4 15 19 33 25 -14 17 Muğlaspor 25 2 9 14 19 38 15 -19

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