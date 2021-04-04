68 Aksaray Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 68 Aksaray Belediye Spor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor Bursa Yıldırım Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

01.04.2021 15:00



68 Aksaray Belediye Spor Bursa Yıldırım Spor Maçının Hakemleri

Onur Bingöl(hakem), Hüseyin Can(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(2. Yardımcı Hakem), Mahir Emre Herdem(dördüncü Hakem)

68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11

28. Mehmet Akif Önal, 6. Gürcan Gözüm, 11. Hikmet Enes Etlik, 18. Batuhan Tekin, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 37. Muhammet Taha Şahin, 41. Talha Özler, 60. Serkan Gürses, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 99. Tayyib Kanarya



Yedekler

25. Ömer Eleler, 2. Serhat Velioğlu, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 20. Alpay Cin



Teknik Sorumlu

Cem Kavçak



Goller

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Kartlar

Kırmızı Kart İbrahim Konuksever Ms



Oyundan Çıkanlar

Necmi Çoban 79.dk, Serkan Gürses 79.dk, Hikmet Enes Etlik 61.dk, Oğuzhan Köseoğlu 46.dk



Oyuna Girenler

Muzaffer Kahrıman 79.dk, Serhat Velioğlu 79.dk, Ömer Faruk Çalışkan 61.dk, Alpay Cin 46.dk

Bursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11

13. Mehmet Mert Pala, 16. Ramazan Erarslan, 90. Mahmut Güleç, 66. Kerem Az, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 80. Batuhan Tunçay, 7. Doğacan Diker, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik



Yedekler

54. Özal Keklik, 21. Hacı Mustafa Karabulut, 28. Kemal Uzuntepe, 14. Berke Yılmaz, 4. Mehmet Kalkan, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 6. Tuğkan Kamışoğlu



Teknik Sorumlu

Sait Ulvi Özdemir



Goller

Hüseyin Çelik,88.dk (h)



Kartlar

Kırmızı Kart Mahmut Güleç Ms, Sarı Kart Doğacan Diker 30.dk



Oyundan Çıkanlar

Hüseyin Atalay 66.dk, Doğacan Diker 66.dk, Batuhan Tunçay 90+1.dk, Muhammet Furkan Keskinoğlu 88.dk



Oyuna Girenler

Tuğkan Kamışoğlu 66.dk, Muhammet Furkan Keskinoğlu 66.dk, Mehmet Kalkan 90+1.dk, Hacı Mustafa Karabulut 88.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 28 13 11 4 35 21 50 14 2 Bursa Yıldırımspor 27 14 7 6 35 20 49 15 3 Düzcespor 27 14 7 6 40 26 49 14 4 68 Aksaray Belediyespor 27 14 6 7 32 18 48 14 5 1954 Kelkit Bld.Spor 28 12 9 7 28 21 45 7 6 52 Orduspor FK 27 9 12 6 38 24 39 14 7 Bayrampaşa 27 11 6 10 38 29 39 9 8 Siirt İl Özel İdare 28 9 8 11 22 38 35 -16 9 Alanya Kestelspor 27 8 10 9 30 31 34 -1 10 Modafen 27 9 6 12 30 33 33 -3 11 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 27 9 6 12 34 40 33 -6 12 Bergama Belediyespor 27 7 11 9 29 33 32 -4 13 Karaköprü Belediyespor 27 6 12 9 33 37 30 -4 14 Kozan Spor FK 27 6 11 10 18 24 29 -6 15 Sultanbeyli Bld. 28 8 5 15 21 34 29 -13 16 Silivrispor 28 6 11 11 23 39 29 -16 17 Muğlaspor 27 3 10 14 21 39 19 -18

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