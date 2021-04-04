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68 Aksaray Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

68 Aksaray Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  68 Aksaray Belediye Spor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

68 Aksaray Belediye Spor  Bursa Yıldırım Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00

68 Aksaray Belediye Spor Bursa Yıldırım Spor Maçının Hakemleri
Onur Bingöl(hakem), Hüseyin Can(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(2. Yardımcı Hakem), Mahir Emre Herdem(dördüncü Hakem)

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 6. Gürcan Gözüm, 11. Hikmet Enes Etlik, 18. Batuhan Tekin, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 37. Muhammet Taha Şahin, 41. Talha Özler, 60. Serkan Gürses, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 99. Tayyib Kanarya

Yedekler
25. Ömer Eleler, 2. Serhat Velioğlu, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 20. Alpay Cin

Teknik Sorumlu
Cem Kavçak

Goller
{homeGoal}

Kartlar
Kırmızı Kart İbrahim Konuksever Ms

Oyundan Çıkanlar
Necmi Çoban 79.dk, Serkan Gürses 79.dk, Hikmet Enes Etlik 61.dk, Oğuzhan Köseoğlu 46.dk

Oyuna Girenler
Muzaffer Kahrıman 79.dk, Serhat Velioğlu 79.dk, Ömer Faruk Çalışkan 61.dk, Alpay Cin 46.dk

BURSA YILDIRIM SPORBursa Yıldırım Spor

Bursa Yıldırım Spor İlk 11
13. Mehmet Mert Pala, 16. Ramazan Erarslan, 90. Mahmut Güleç, 66. Kerem Az, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 80. Batuhan Tunçay, 7. Doğacan Diker, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik

Yedekler
54. Özal Keklik, 21. Hacı Mustafa Karabulut, 28. Kemal Uzuntepe, 14. Berke Yılmaz, 4. Mehmet Kalkan, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 6. Tuğkan Kamışoğlu

Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir

Goller
Hüseyin Çelik,88.dk (h)

Kartlar
Kırmızı Kart Mahmut Güleç Ms, Sarı Kart Doğacan Diker 30.dk

Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 66.dk, Doğacan Diker 66.dk, Batuhan Tunçay 90+1.dk, Muhammet Furkan Keskinoğlu 88.dk

Oyuna Girenler
Tuğkan Kamışoğlu 66.dk, Muhammet Furkan Keskinoğlu 66.dk, Mehmet Kalkan 90+1.dk, Hacı Mustafa Karabulut 88.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK281311435215014
2Bursa Yıldırımspor27147635204915
3Düzcespor27147640264914
468 Aksaray Belediyespor27146732184814
51954 Kelkit Bld.Spor2812972821457
652 Orduspor FK27912638243914
7Bayrampaşa27116103829399
8Siirt İl Özel İdare289811223835-16
9Alanya Kestelspor278109303134-1
10Modafen279612303333-3
11Kırıkkale Büyük Anadoluspor279612344033-6
12Bergama Belediyespor277119293332-4
13Karaköprü Belediyespor276129333730-4
14Kozan Spor FK2761110182429-6
15Sultanbeyli Bld.288515213429-13
16Silivrispor2861111233929-16
17Muğlaspor2731014213919-18

Fikstür

01.04.0021Modafen2-1Bayrampaşa
01.04.0021Kozan Spor FK2-3Adıyaman 1954 SK
01.04.0021Sultanbeyli Bld.0-0Düzcespor
01.04.0021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Siirt İl Özel İdare
01.04.0021Bergama Belediyespor1-1Karaköprü Belediyespor
01.04.00211954 Kelkit Bld.Spor0-0Kestelspor
01.04.0021Muğlaspor0-0Silivrispor
01.04.002168 Aksaray Belediyespor0-1Bursa Yıldırımspor
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