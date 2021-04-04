68 Aksaray Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 29. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Bursa Yıldırım Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Bursa Yıldırım Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 29. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Bursa Yıldırım Spor ile 01.04.2021 15:00'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 68 Aksaray Belediye Spor - Bursa Yıldırım Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
68 Aksaray Belediye Spor Bursa Yıldırım Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
01.04.2021 15:00
68 Aksaray Belediye Spor Bursa Yıldırım Spor Maçının Hakemleri
Onur Bingöl(hakem), Hüseyin Can(1. Yardımcı Hakem), Furkan Ulu(2. Yardımcı Hakem), Mahir Emre Herdem(dördüncü Hakem)
68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 6. Gürcan Gözüm, 11. Hikmet Enes Etlik, 18. Batuhan Tekin, 21. Oğuzhan Köseoğlu, 37. Muhammet Taha Şahin, 41. Talha Özler, 60. Serkan Gürses, 68. İbrahim Konuksever, 77. Necmi Çoban, 99. Tayyib Kanarya
Yedekler
25. Ömer Eleler, 2. Serhat Velioğlu, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 7. Muzaffer Kahrıman, 8. Berkay Can, 19. Ömer Faruk Çalışkan, 20. Alpay Cin
Teknik Sorumlu
Cem Kavçak
Goller
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Kartlar
Kırmızı Kart İbrahim Konuksever Ms
Oyundan Çıkanlar
Necmi Çoban 79.dk, Serkan Gürses 79.dk, Hikmet Enes Etlik 61.dk, Oğuzhan Köseoğlu 46.dk
Oyuna Girenler
Muzaffer Kahrıman 79.dk, Serhat Velioğlu 79.dk, Ömer Faruk Çalışkan 61.dk, Alpay Cin 46.dk
Bursa Yıldırım Spor İlk 11
13. Mehmet Mert Pala, 16. Ramazan Erarslan, 90. Mahmut Güleç, 66. Kerem Az, 26. Osman Demir, 5. Muhammet Öz, 80. Batuhan Tunçay, 7. Doğacan Diker, 27. Hüseyin Atalay, 33. Furkan Fehmi Güneş, 9. Hüseyin Çelik
Yedekler
54. Özal Keklik, 21. Hacı Mustafa Karabulut, 28. Kemal Uzuntepe, 14. Berke Yılmaz, 4. Mehmet Kalkan, 11. Muhammet Furkan Keskinoğlu, 6. Tuğkan Kamışoğlu
Teknik Sorumlu
Sait Ulvi Özdemir
Goller
Hüseyin Çelik,88.dk (h)
Kartlar
Kırmızı Kart Mahmut Güleç Ms, Sarı Kart Doğacan Diker 30.dk
Oyundan Çıkanlar
Hüseyin Atalay 66.dk, Doğacan Diker 66.dk, Batuhan Tunçay 90+1.dk, Muhammet Furkan Keskinoğlu 88.dk
Oyuna Girenler
Tuğkan Kamışoğlu 66.dk, Muhammet Furkan Keskinoğlu 66.dk, Mehmet Kalkan 90+1.dk, Hacı Mustafa Karabulut 88.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|28
|13
|11
|4
|35
|21
|50
|14
|2
|Bursa Yıldırımspor
|27
|14
|7
|6
|35
|20
|49
|15
|3
|Düzcespor
|27
|14
|7
|6
|40
|26
|49
|14
|4
|68 Aksaray Belediyespor
|27
|14
|6
|7
|32
|18
|48
|14
|5
|1954 Kelkit Bld.Spor
|28
|12
|9
|7
|28
|21
|45
|7
|6
|52 Orduspor FK
|27
|9
|12
|6
|38
|24
|39
|14
|7
|Bayrampaşa
|27
|11
|6
|10
|38
|29
|39
|9
|8
|Siirt İl Özel İdare
|28
|9
|8
|11
|22
|38
|35
|-16
|9
|Alanya Kestelspor
|27
|8
|10
|9
|30
|31
|34
|-1
|10
|Modafen
|27
|9
|6
|12
|30
|33
|33
|-3
|11
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|27
|9
|6
|12
|34
|40
|33
|-6
|12
|Bergama Belediyespor
|27
|7
|11
|9
|29
|33
|32
|-4
|13
|Karaköprü Belediyespor
|27
|6
|12
|9
|33
|37
|30
|-4
|14
|Kozan Spor FK
|27
|6
|11
|10
|18
|24
|29
|-6
|15
|Sultanbeyli Bld.
|28
|8
|5
|15
|21
|34
|29
|-13
|16
|Silivrispor
|28
|6
|11
|11
|23
|39
|29
|-16
|17
|Muğlaspor
|27
|3
|10
|14
|21
|39
|19
|-18
Fikstür
|01.04.0021
|Modafen
|2-1
|Bayrampaşa
|01.04.0021
|Kozan Spor FK
|2-3
|Adıyaman 1954 SK
|01.04.0021
|Sultanbeyli Bld.
|0-0
|Düzcespor
|01.04.0021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Siirt İl Özel İdare
|01.04.0021
|Bergama Belediyespor
|1-1
|Karaköprü Belediyespor
|01.04.0021
|1954 Kelkit Bld.Spor
|0-0
|Kestelspor
|01.04.0021
|Muğlaspor
|0-0
|Silivrispor
|01.04.0021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Bursa Yıldırımspor