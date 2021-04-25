68 Aksaray Belediye Spor, Sultanbeyli Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Peki 68 Aksaray Belediye Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne?
Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.
68 Aksaray Belediye Spor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00
68 Aksaray Belediye Spor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Hakemleri
Şevket Teker(hakem), Arda Darcan(1. Yardımcı Hakem), Kadir Günal(2. Yardımcı Hakem), Aydoğan Kaçmaz(dördüncü Hakem)
68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım, 41. Talha Özler, 55. Onur Alsu, 6. Gürcan Gözüm, 60. Serkan Gürses, 11. Hikmet Enes Etlik, 20. Alpay Cin, 9. Mustafa Apardı, 7. Muzaffer Kahrıman
Yedekler
1. Onur Arslan, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 22. Mehmet Çetinkaya, 4. Ömer Yıldırım, 18. Batuhan Tekin, 8. Berkay Can, 21. Oğuzhan Köseoğlu
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
53. Burak Kapan, 11. Samet Bulut, 25. Taner Yıldız, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 39. Fatih Özçelik, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 77. Nurullah Serbest, 80. Bülent Kocabey
Yedekler
33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 12. Emrah Bedir, 22. Emrah Günden, 23. Kadir Samet Eser, 70. Anıl Mercan, 98. Muhammet Ali Semiz
Teknik Sorumlu
Besim Durmuş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Adıyaman 1954 SK
|31
|15
|12
|4
|42
|24
|57
|18
|2
|Bursa Yıldırımspor
|31
|16
|8
|7
|40
|23
|56
|17
|3
|Düzcespor
|31
|15
|8
|8
|44
|32
|53
|12
|4
|1954 Kelkit Bld.Spor
|31
|14
|9
|8
|33
|24
|51
|9
|5
|68 Aksaray Belediyespor
|31
|14
|8
|9
|37
|26
|50
|11
|6
|52 Orduspor FK
|31
|10
|13
|8
|43
|32
|43
|11
|7
|Bayrampaşa
|31
|12
|6
|13
|41
|37
|42
|4
|8
|Alanya Kestelspor
|31
|10
|11
|10
|35
|33
|41
|2
|9
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|31
|11
|6
|14
|36
|44
|39
|-8
|10
|Siirt İl Özel İdare
|32
|10
|9
|13
|28
|48
|39
|-20
|11
|Bergama Belediyespor
|31
|9
|11
|11
|35
|36
|38
|-1
|12
|Karaköprü Belediyespor
|31
|8
|13
|10
|42
|41
|37
|1
|13
|Modafen
|31
|10
|7
|14
|33
|40
|37
|-7
|14
|Sultanbeyli Bld.
|31
|10
|6
|15
|25
|36
|36
|-11
|15
|Kozan Spor FK
|31
|8
|11
|12
|25
|31
|35
|-6
|16
|Silivrispor
|31
|8
|11
|12
|31
|43
|35
|-12
|17
|Muğlaspor
|31
|4
|11
|16
|27
|47
|23
|-20
Fikstür
|25.04.2021
|Kozan Spor FK
|3-1
|Karaköprü Belediyespor
|25.04.2021
|68 Aksaray Belediyespor
|0-1
|Sultanbeyli Bld.
|25.04.2021
|Silivrispor
|5-1
|Siirt İl Özel İdare
|25.04.2021
|Adıyaman 1954 SK
|3-0
|Bayrampaşa
|25.04.2021
|Bergama Belediyespor
|5-1
|52 Orduspor FK
|25.04.2021
|Kırıkkale Büyük Anadoluspor
|1-0
|Kestelspor
|25.04.2021
|Modafen
|2-1
|Düzcespor
|25.04.2021
|Muğlaspor
|2-2
|Bursa Yıldırımspor