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68 Aksaray Belediye Spor, Sultanbeyli Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. Maç özeti, sonucu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

68 Aksaray Belediye Spor, Sultanbeyli Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Peki  68 Aksaray Belediye Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne?

Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi.

68 Aksaray Belediye Spor  Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
25.04.2021 15:00

68 Aksaray Belediye Spor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Hakemleri
Şevket Teker(hakem), Arda Darcan(1. Yardımcı Hakem), Kadir Günal(2. Yardımcı Hakem), Aydoğan Kaçmaz(dördüncü Hakem)

68 AKSARAY BELEDİYE SPOR68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11
28. Mehmet Akif Önal, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım, 41. Talha Özler, 55. Onur Alsu, 6. Gürcan Gözüm, 60. Serkan Gürses, 11. Hikmet Enes Etlik, 20. Alpay Cin, 9. Mustafa Apardı, 7. Muzaffer Kahrıman

Yedekler
1. Onur Arslan, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 22. Mehmet Çetinkaya, 4. Ömer Yıldırım, 18. Batuhan Tekin, 8. Berkay Can, 21. Oğuzhan Köseoğlu

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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SULTANBEYLİ BELEDİYE SPORSultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11
53. Burak Kapan, 11. Samet Bulut, 25. Taner Yıldız, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 39. Fatih Özçelik, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 77. Nurullah Serbest, 80. Bülent Kocabey

Yedekler
33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 12. Emrah Bedir, 22. Emrah Günden, 23. Kadir Samet Eser, 70. Anıl Mercan, 98. Muhammet Ali Semiz

Teknik Sorumlu
Besim Durmuş

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Adıyaman 1954 SK311512442245718
2Bursa Yıldırımspor31168740235617
3Düzcespor31158844325312
41954 Kelkit Bld.Spor3114983324519
568 Aksaray Belediyespor31148937265011
652 Orduspor FK311013843324311
7Bayrampaşa31126134137424
8Alanya Kestelspor311011103533412
9Kırıkkale Büyük Anadoluspor3111614364439-8
10Siirt İl Özel İdare3210913284839-20
11Bergama Belediyespor3191111353638-1
12Karaköprü Belediyespor31813104241371
13Modafen3110714334037-7
14Sultanbeyli Bld.3110615253636-11
15Kozan Spor FK3181112253135-6
16Silivrispor3181112314335-12
17Muğlaspor3141116274723-20

Fikstür

25.04.2021Kozan Spor FK3-1Karaköprü Belediyespor
25.04.202168 Aksaray Belediyespor0-1Sultanbeyli Bld.
25.04.2021Silivrispor5-1Siirt İl Özel İdare
25.04.2021Adıyaman 1954 SK3-0Bayrampaşa
25.04.2021Bergama Belediyespor5-152 Orduspor FK
25.04.2021Kırıkkale Büyük Anadoluspor1-0Kestelspor
25.04.2021Modafen2-1Düzcespor
25.04.2021Muğlaspor2-2Bursa Yıldırımspor
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