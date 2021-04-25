68 Aksaray Belediye Spor, Sultanbeyli Belediye Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 3. Lig 4. Grup 33. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor, Sultanbeyli Belediye Spor ile karşılaştı. maç 0-1 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor ve Sultanbeyli Belediye Spor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 3. Lig 4. Grup'da 33. hafta maçında 68 Aksaray Belediye Spor sahasında Sultanbeyli Belediye Spor ile 25.04.2021 15:00'da karşılaştı. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Peki 68 Aksaray Belediye Spor - Sultanbeyli Belediye Spor maçının skoru ne? Maçının özeti merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez stadyumunda oynanan maç 0-1 sona erdi. 68 Aksaray Belediye Spor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Dağılgan Stadı - Aksaray - Aksaray Merkez



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

25.04.2021 15:00



68 Aksaray Belediye Spor Sultanbeyli Belediye Spor Maçının Hakemleri

Şevket Teker(hakem), Arda Darcan(1. Yardımcı Hakem), Kadir Günal(2. Yardımcı Hakem), Aydoğan Kaçmaz(dördüncü Hakem)

68 Aksaray Belediye Spor

68 Aksaray Belediye Spor İlk 11

28. Mehmet Akif Önal, 77. Necmi Çoban, 91. Vehbi Furkan Yıldırım, 41. Talha Özler, 55. Onur Alsu, 6. Gürcan Gözüm, 60. Serkan Gürses, 11. Hikmet Enes Etlik, 20. Alpay Cin, 9. Mustafa Apardı, 7. Muzaffer Kahrıman



Yedekler

1. Onur Arslan, 3. Taha Batuhan Güleryüz, 22. Mehmet Çetinkaya, 4. Ömer Yıldırım, 18. Batuhan Tekin, 8. Berkay Can, 21. Oğuzhan Köseoğlu



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Sultanbeyli Belediye Spor

Sultanbeyli Belediye Spor İlk 11

53. Burak Kapan, 11. Samet Bulut, 25. Taner Yıldız, 26. Sinan Altınel, 32. Barış Dillioğlu, 39. Fatih Özçelik, 52. Muhammet Enes Erdem, 55. İskender Can, 58. Safa Yıldırım, 77. Nurullah Serbest, 80. Bülent Kocabey



Yedekler

33. Ahmet Çolak, 3. Salih Gevençli, 12. Emrah Bedir, 22. Emrah Günden, 23. Kadir Samet Eser, 70. Anıl Mercan, 98. Muhammet Ali Semiz



Teknik Sorumlu

Besim Durmuş



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Adıyaman 1954 SK 31 15 12 4 42 24 57 18 2 Bursa Yıldırımspor 31 16 8 7 40 23 56 17 3 Düzcespor 31 15 8 8 44 32 53 12 4 1954 Kelkit Bld.Spor 31 14 9 8 33 24 51 9 5 68 Aksaray Belediyespor 31 14 8 9 37 26 50 11 6 52 Orduspor FK 31 10 13 8 43 32 43 11 7 Bayrampaşa 31 12 6 13 41 37 42 4 8 Alanya Kestelspor 31 10 11 10 35 33 41 2 9 Kırıkkale Büyük Anadoluspor 31 11 6 14 36 44 39 -8 10 Siirt İl Özel İdare 32 10 9 13 28 48 39 -20 11 Bergama Belediyespor 31 9 11 11 35 36 38 -1 12 Karaköprü Belediyespor 31 8 13 10 42 41 37 1 13 Modafen 31 10 7 14 33 40 37 -7 14 Sultanbeyli Bld. 31 10 6 15 25 36 36 -11 15 Kozan Spor FK 31 8 11 12 25 31 35 -6 16 Silivrispor 31 8 11 12 31 43 35 -12 17 Muğlaspor 31 4 11 16 27 47 23 -20

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