68 kuşağı yazarı Muzaffer Oruçoğlu'ndan skandal sözler: Kadınları dudağından da öperim başka yerinden de!

Amerikalı sosyalist Tarana Burke tarafından 2006 yılının başlarında, sosyal medya üzerinden başlatılan ve kadınların uğradıkları tacizleri ifşa etmelerine dayanan 'me too' hareketi, ülkemizde gündem olmaya devam ediyor. Yazar Hasan Ali Toptaş ile başlayan 'tacizi ve tacizciyi ifşa' paylaşımları, Yazar İbrahim Çolak'ın intiharıyla devam etmişti.

"MASUM İNSAN YOKTUR"

Önceki gün Youtube üzerinden yayın yapan Komün TV’ye konuşan YAzar Muzaffer Oruçoğlu da, sosyal medya üzeirnden Hasan Ali Toptaş'a karşı linç kampanyası yürütüldüğünü ifade ederek, "Eleştirilmeli ama işi bu noktaya vardırılmamalıdır. İçtenlikle özür dilemiştir. Masum insan yoktur” dedi. Yazar Gün Zileli de Oruçoğlu’na destek verdi.

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"HAYATIM ONLARI ÖPMEYLE GEÇTİ"

Önceki gün Youtube üzerinden yayın yapan Komün TV’ye konuşan Oruçoğlu, “Oruçoğlu kadın düşmanıdır, diyen kadını sevgiyle kucaklarım, fırsat bulursam dudağından ya da başka yerinden de öperim” sözlerini kullandı. Sosyal medyada büyük tepki toplayan bu sözlerin arından “Öpmeme kızmayın. Mücadele için ayağa kalkan, dik duran, ışığa ve kitaba aşık her kadını öperim. Yanaktan, alından, dudaktan, benim için hiç fark etmiyor. Zaaf ve hataları ne olursa olsun, isterse bana kadın düşmanı desin. Öperim. Hayatım onları öpmeyle geçti” dedi.

"ERKEKLİĞİNİ SÜRDÜRMEK İÇİN KOMÜN İSTİYORDUN"

Oruçoğlu’na tepki gösteren isimlerden biri de yazar ve çevirmen Emrah Cilasun oldu. Cilasun, “Artık yeter! 70’lerin ortasında devrime duyduğun şüphe, 80’lerin başında testinin dibini sana iyice kırdırttı. Bütün bir hareketi ‘özgür aşk’ ve ‘köylü erotizmi’yle dejenere ettin. Zaten erkekliğini sürdürmek için proleterya diktatörlüğünü reddedip, komün istiyordun” yazdı. Bu sözler, 70’ler ve 80’ler solundan isimlerin geçmişe yönelik tartışmalarına sahne oldu.

Taciz iddialarıyla gündeme gelmişti: Yazar İbrahim Çolak intihar etti!

"AHMET ALTAN ŞEHİRLİLERİN, SEN DE KÖYLÜLERİN EROTİK YAZARI OLDUN"

Hürriyet’e konuşan Cilasun şunları anlattı: “Ben Marksist bir insanım. Muzaffer Oruçoğlu ile aynı gelenekten yani İbrahim Kaypakkaya geleneğinden geliyorum. Oruçoğlu aynı zamanda anne ve babamın arkadaşıydı. Rahmetli babam, Oruçoğlu’na, ‘Ahmet Altan şehirlilerin erotik yazarı oldu sen de köylülerin erotik yazarı oldun’ derdi.

Yıllar içerisinde tüm gelenek, erkek egemen fikirlerle donandı. Bu gibi eski devrimciler sözüm ona demokrasi adı altında Hasan Ali Toptaş olayına, ‘Linç etmenin ne anlamı var’ gibi bir bakış açısına sahip. Kadınlara karşı birlik oldular. Oruçoğlu burada hangi tarafa su taşıdığının farkında değil. ‘Ben 68’den geldim’ diyen adamların kadınlara böyle iğrenç şeyler söylemesi kabul edilemez. Kadınların yaşadıklarını anlatarak başlattıkları bu hareket toplumu muazzam şekilde özgürleştirebilir. Ancak sözüm ona solcular bunu göremiyor.”