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69 Türk vatandaşı Hindistan’dan Sivas’a getirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilen 69 Türk vatandaşı, Sivas'ta yurtlara yerleştirildi.

69 Türk vatandaşı Hindistan’dan Sivas’a getirildi

Korona virüs tedbirleri kapsamında Hindistan'dan getirilen 69 Türk vatandaşı, Sivas'ta yurtlara yerleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından Hindistan'dan alınan 69 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Sivas Nuri Demirağ Hava Limanı'na geldi. Vatandaşlar uçaktan indikten sonra tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. Vatandaşlar izolasyon kuralları çerçevesinde otobüslere bindirildikten sonra, kendileri için hazırlanan KYK Binali Yıldırım Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 69 kişi 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak.

Kaynak: İHA




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